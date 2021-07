Llueix llavis sensuals, amb més volum i ben definits

Un somriure bonic amb uns llavis sensuals i ben definits és un gran atractiu. Per això, l’augment del volum i perfilat de llavis és un dels tractaments de medicina estètica facial amb més demanda.

L’augment i perfilat de llavis no té edat, tenint en compte que hi ha persones que tenen uns llavis prims i poc definits, i altres a qui l’edat posa de manifest problemes que afecten l’harmonia estètica de la cara, com la pèrdua de volum i definició als llavis. Com que la pell que els cobreix és molt més fina que en altres zones del rostre, es fan més evidents els efectes de l’envelliment als llavis i a la zona perioral abans que en altres localitzacions.

L’àcid hialurònic és el producte estrella per al farciment. Són gels que flueixen amb suavitat per restaurar el volum, millorar el contorn i redefinir el perfil dels llavis. Segons els desitjos de cada pacient i del tipus de llavi que tingui, els farcits es poden fer diferents maneres per obtenir millor resultats. A la clínica del Dr. Sáez fem una valoració individualitzada i exposem la tècnica i els resultats que es poden obtenir. Amb l’augment del volum i perfilat dels llavis, es realça el contorn per millorar la definició i el perfil d’una forma natural i harmoniosa.

S’omplen les arrugues periorals i dissimulen les línies marioneta per recuperar l’aspecte juvenil. Augmenta el volum dels llavis per obtenir uns llavis gruixuts i carnosos, sense perdre la naturalitat ni harmonia facial.

Com es realitza?

Consisteix a infiltrar el farciment sota la superfície del llavi, amb una agulla fina. El resultat és immediat. El procediment sol durar quinze minuts, no és dolorós i es pot incorporar a la vida quotidiana de forma immediata. Aquest tractament proporciona una gran millora, i les pacients queden molt satisfetes amb el nou aspecte dels seus llavis.

Els resultats es mantenen de vuit mesos a un any, moment a partir del qual el tractament es pot repetir si es desitja. En cas de voler un tractament permanent, es pot omplir amb greix de la mateixa pacient.