Es calcula que uns 70 milions de persones d’arreu del món estan infectats pel virus de l’hepatitis C (VHC). A Espanya, abans de la generalització dels tractaments, l’1% de la població, unes 475.000 persones, tenien el virus. Ara es calcula que és el 0,3%, unes 140.000 persones. No en va, el VHC era la causa més freqüent de malaltia hepàtica crònica i d’indicació de trasplantament de fetge a l’Estat. Aquesta situació, però, està canviant gràcies a la generalització dels tractaments antivirals orals (antivirals d’acció directa o AAD), d’alta potència i excel·lent perfil de seguretat. Aquests fàrmacs tenen una eficàcia del 99%, molt pocs efectes adversos i són fàcils de prendre.

Coincidint amb el Dia Mundial contra l’Hepatitis Vírica (dimecres passat), un estudi elaborat per investigadors de l’Hospital Clínic -IDIBAPS i del CIBEREHD que ha publicat Journal of Hepatology demostra que l’administració d’aquests tractaments canvia la història natural de la malaltia i farà que els pacients ingressats per complicacions derivades de la infecció per VHC siguin anecdòtics en els propers anys.

Els investigadors es van plantejar analitzar si s’ha produït un canvi en el perfil de pacients hospitalitzats a les unitats d’hepatologia després de la introducció dels AAD per al tractament de l’hepatitis C. Per a això, van revisar tots els ingressos per cirrosi i les seves complicacions a la unitat d’hepatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona des de l’any 2011 fins a l’any 2019. En total es van avaluar 10.053 ingressos, que van representar un total de 6.272 pacients amb cirrosi. Es va constatar que el nombre d’ingressos per complicacions de la cirrosi per hepatitis C es va reduir més del 50% a partir del 2015, coincidint amb la introducció dels AAD.

Aquesta reducció també ha impactat en el nombre d’ingressos a UCI associats a cirrosi per hepatitis C, que es va reduir a menys de la meitat. «Aplicant un model de regressió, es preveu que el nombre de pacients ingressats per cirrosi associada a l’hepatitis C al 2025 seran mínims», assenyala Sergio Rodríguez-Tajes, autor de l’estudi.

A l’Estat espanyol, des de la implementació el 2015 del Pla Estratègic per a l’Abordatge de l’Hepatitis C s’ha tractat més de 130.000 pacients (dades fins al 2019). Del 2015 al 2016, el tractament es va restringir a pacients amb cirrosi, compensada o descompensada, o amb fibrosi avançada, i es va permetre el tractament de gran part dels pacients amb cirrosi. Posteriorment, el 2017, es va aprovar el tractament universal.