La inflamació és l’enrogiment, la calor i l’inflor que acompanyen un cop o una ferida. És una inflamació aguda en què el nostre sistema immunitari es posa en marxa per frenar l’avenç del dany i restaurar un teixit.

També hi ha la inflamació crònica. És quan persisteix en el temps i deixa de respondre al propòsit reparador, es torna destructiva i causa l’envelliment prematur no només d’òrgans com la pell sinó també de les cèl·lules. Això pot provocar fatiga, cansament, mals de cap, gasos, malestar generalitzat i altres malalties o patologies més greus.

Què provoca la inflamació abdominal?

Hi ha diversos factors que poden provocar inflamació abdominal: dieta rica en greixos, olis hidrogenats, carns vermelles, sucres i aliments processats. L’alcohol i el tabac. Portar una vida sedentària, no domir bé i l’estrès.

Aliments antiinflamatoris

Si volem prevenir inflamacions hem de tenir en compte una dieta molt rica en vitamines, minerals, antioxidants, fibra i àcids grassos. Hi ha molts aliments que tenen aquestes característiques, però els que destaquen més són l’all, la magrana, la cúrcuma, els aliments amb omega 3, els aliments amb omega 7 i l’alga chlorella.

En una dieta antiinflamatòria no hem d’oblidar introduir-hi els probiòtics: la salut gastrointestinal és de vital importància per al bon funcionament del cos, per la qual cosa és molt important que li prestem una atenció especial. Els beneficis que aconseguirem seran millorar el trànsit intestinal i evitar el restrenyiment, ajustar els nivells de colesterol i triglicèrids, augmentar l’absorció de nutrients, enfortir el sistema immunològic, impedir la proliferació de bacteris nocius a l’intestí, ajudar a digerir la lactosa i prevenir l’obesitat, hipertensió i al·lèrgies o intoleràncies alimentàries.

Consumir aliments amb propietats antiinflamatòries contribueix a gaudir d’un millor estat de salut a nivell global, però cal sumar-hi el dormir bé, gestionar l’estrès, tenir temps per cuidar-se un mateix... Al Centre de Medicina Integral Dr. Jordi Forés t’ajudem a fer possible que et sentis més bé.