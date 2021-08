Un assaig clínic de la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses avalua la seguretat i eficàcia d’un medicament desenvolupat per la companyia farmacèutica Grífols. El fàrmac conté anticossos policlonals anti-SARS-CoV-2 obtinguts de donants de plasma que han superat la malaltia i té com a base una immunoglobulina que ja ha sigut prèviament utilitzada per a altres afeccions. Aquesta immunoglobulina de Grífols ja ha demostrat seguretat i eficàcia en la prevenció de diverses malalties infeccioses en pacients immunodeficients.

S’espera que aquest medicament eviti, en les persones contagiades, l’aparició de símptomes, els ingressos hospitalaris, que sigui especialment útil com a complement de la vacuna en la fase primerenca després de la vacunació i que pugui protegir persones grans i personal sanitari, així com en pacients immunodeficients en què la vacunació no estigui recomanada. El fàrmac, a més, podria ajudar a contenir brots en llocs amb una taxa de vacunació baixa.

Per Oriol Mitjà, «aquest tractament amb immunoglobulines proporcionaria una combinació d’anticossos policlonals que, en comparació amb els monoclonals, presenten més diversitat i podrien millorar la capacitat de protecció contra el virus». El director mèdic de Grífols, Antonio Páez, afegeix: «Si se’n confirma l’eficàcia, la nova teràpia es podria administrar a persones que haguessin donat positiu en test d’antígens i PCR en hospitals i xarxes sanitàries d’atenció primària».

Per Cristina Galvan, especialista de l’Hospital Universitari de Móstoles, «els pacients que s’hi incloguin rebran una atenció molt pròxima i, si es confirma la seva eficàcia, els que rebin el producte tindran menys risc d’emmalaltir o de presentar formes greus de covid-19. Si els resultats són positius aquest tractament serà de gran interès sanitari públic».

L’assaig, que va començar a mitjans de maig a Catalunya, malgrat que des de l’abril té la col·laboració de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, compta amb 800 individus asimptomàtics i amb un test diagnòstic positiu per SARS-CoV-2, als quals s’administra per via subcutània la immunoglobulina que conté aquests anticossos contra el virus. En canvi, les persones ja vacunades o que ja hagin passat la malaltia, no hi podran participar.