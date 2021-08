A partir d’aquest dimecres, els joves catalans d’entre 12 i 15 anys poden demanar hora per rebre la vacuna contra la covid-19. Amb aquesta decisió que ha pres aquest dimarts el Govern, sorgeixen els dubtes sobre quina vacuna rebran i com poden demanar cita.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, després de la reunió del Govern, ha assenyalat aquest dimarts que es tracta d’una franja d’edat que ha «patit especialment els efectes de la pandèmia», per la limitació de la interacció social que han tingut, en una edat que són clau per al desenvolupament personal dels adolescents. A més, ha afegit que és important immunitzar-los per «facilitar el bon funcionament dels centres de secundària i batxillerat de cara al curs que ve».

En principi aquest grup de joves de fins a 15 anys s’immunitzarà amb Pfizer, una de les quatre vacunes autoritzades per l’Agència Europea del Medicament, i podran demanar cita prèvia a partir d’aquest dimecres a través de la web del Departament de Salut. A excepció dels joves del 2009 que encara tinguin 11 anys, que s’hauran d’esperar a fer els 12 per poder-ho fer. A més, hauran d’anar acompanyats del pare, la mare o el tutor o tutora legal el dia de la cita, tant en la primera dosi com en la segona.