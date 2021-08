La caiguda dels cabells preocupa per igual a homes i a dones i, per desconeixement, qui vol intentar trobar remei al problema pot arribar a caure en productes que es venen com a miraculosos (i de vegades en canvi perillosos), remeis casolans i creences sobre la caiguda de cabells que poden aguditzar el problema de l'alopècia.

Abans d'entrar en les creences que existeixen sobre la caiguda de cabells, cal saber que el cicle de vida d'aquests consta de 3 etapes o fases: la fase anàgena (o fase de creixement, amb una durada que varia dels 2 als 6 anys) , la fase catàgena (que suposa una etapa de transició i que només dura uns 10 dies aproximadament) i la fase telògena (amb una durada estimada d'uns 3 mesos durant els quals el cicle del cabell es manté en repòs). Una vegada concloses aquestes fases, el cabell cau. Això ens passa a tots, després comença el procés una altra vegada, l'arrel generarà un nou cabell i tornada a la fase anàgena. Entre el 85 i el 90 per cent dels pèls es troben en la fase anàgena i s'estima que el nombre total de cabells puja a uns 100.000-150.000 i cada dia se'n perden un centenar.

Causes de la caiguda de cabells

L'estrès, problemes de tiroides, el dèficit nutricional o estar prenent determinats medicaments són algunes de les principals causes que poden provocar la caiguda de cabells.

Falses creences

L'ús de laques, gomines, planxes i assecadors no afecta la caiguda de cabells. Tampoc ho fa rentar-se els cabells diàriament. Si és cert que aquest hàbit pot fer el cabell més fràgil i aspre.

Alguns opten per tallar els cabells per frenar la caiguda. És un altre dels falsos mites. El que passa és que en tenir menys quantitat de pèl, ens dóna la sensació de menor perduda.

Tractaments contra la calvície

Administrats de forma tòpica o per via oral, hi ha una gran quantitat de fàrmacs i altres preparats dirigits a frenar la caiguda de cabells. Els recepta un metge. En casos d'alopècia, el més encertat és visitar un dermatòleg.

Els fàrmacs més utilitzats són, d'una banda, 'Minoxidil', que afavoreix la vasodilatació i provoca així una major irrigació del cuir cabellut i l'augment de l'aportació sanguínia als fol.licles pilosos.

Una segona opció farmacològica és 'Finasteride', que actua bloquejant l'acció dels andrògens a nivell dels fol.licles pilosos.

La mesoteràpia és una tècnica que consisteix a aplicar microinjeccions intradèrmiques en el cuir cabellut.

Els microtrasplantaments capil·lars constitueixen una altra interessant opció per combatre l'alopècia. El microempelt capil·lar consisteix en el trasplantament de cabell d'zones donants en què no afecta l'alopècia (com el clatell o els laterals del cap) a zones amb escassetat o manca de pèl.