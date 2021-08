Els pacients amb síndrome de covid persistent continuen presentant marcadors de coagulació sanguínia més elevats, fet que podria ajudar a explicar els seus símptomes persistents com la reducció de la forma física i la fatiga, tal com explica un estudi de la Universitat de Medicina i Ciències de la Salut RCSI de Dublín (Irlanda). Un treball anterior del mateix grup va estudiar la perillosa coagulació observada en pacients amb covid-19 greu.

No obstant això, se sap molt menys sobre la covid persistent, els símptomes de la qual poden durar de setmanes a mesos després que s’hagi resolt la infecció inicial i es calcula que afecta milions de persones a tot el món. En el seu treball, publicat a la revista ‘Journal of Thrombosis and Haemostasis’, els investigadors van examinar 50 pacients amb símptomes de la síndrome de covid persistent per entendre millor si la coagulació sanguínia anormal hi està relacionada. Van descobrir que els marcadors de coagulació eren significativament elevats a la sang dels pacients amb covid persistent en comparació amb els controls sans. Aquests marcadors de coagulació eren més elevats en els pacients que requerien hospitalització amb la seva infecció inicial per coronavirus, però també van descobrir que fins i tot aquells que eren capaços de controlar la seva malaltia a casa continuaven tenint marcadors de coagulació persistentment elevats.

Els investigadors van observar que l’augment de la coagulació estava directament relacionat amb altres símptomes de la covid persistent, com la reducció de la forma física i la fatiga. Malgrat que els marcadors d’inflamació havien tornat a nivells normals, aquest potencial de coagulació més gran seguia present en els pacients amb covid persistent. «Atès que els marcadors de coagulació eren elevats mentre que els d’inflamació havien tornat a la normalitat, els nostres resultats suggereixen que el sistema de coagulació pot estar implicat en la causa principal de la covid-19 persistent», ha conclòs la doctora Helen Fogarty, autora principal de l’estudi.