La vacuna Pfizer/BioNtech és més efectiva per combatre infeccions vinculades a la variant delta del coronavirus que la d’Oxford/AstraZeneca, però la seva efectivitat està disminuint més ràpidament, va revelar un estudi britànic dijous.

Investigadors de la Universitat d’Oxford, que van codesenvolupar un dels dos sèrums, van examinar entre el desembre del 2020 i l’agost de 2021 mostres preses de més de 700.000 participants.

Aquesta anàlisi va trobar que, per a les infeccions d’alta càrrega viral, una persona que va rebre la seva segona dosi de la vacuna Pfizer un mes abans estava 90% més protegida que una persona no vacunada contra la variant delta. Aquesta xifra cau al 85% després de dos mesos i després al 78% després de tres mesos.

Les persones que han rebut les dues injeccions de la vacuna AstraZeneca estan protegides en un 67% després d’un mes, 65% després de dos mesos i 61% després de tres mesos. Després de quatre a cinc mesos, el nivell de protecció ofert per les dues vacunes es torna similar segons l’estudi, que encara no ha sigut validat per parells.

Aquestes xifres «realment representen una disminució» en l’efectivitat de la vacuna de Pfizer, va explicar el doctor Koen Pouwels, que va treballar en l’estudi, mentre que per a AstraZeneca «les diferències (mes a mes) estan vinculades a l’atzar, és a dir, no hi podria haver canvis en protecció».

No obstant, l’investigador va insistir en el fet que malgrat «aquestes lleus caigudes en la protecció», «l’eficàcia global (de les dues vacunes) continua sent molt alta», i va destacar que els investigadors havien estudiat la protecció global i no el nivell de protecció davant formes greus i hospitalitzacions, «dues dades molt importants per avaluar l’eficàcia de les vacunes».

L’estudi es produeix quan diversos països, inclòs el Regne Unit, estan considerant llançar una campanya de reforç amb una tercera dosi de la vacuna.

El govern britànic va anunciar a finals d’abril que havia adquirit 60 milions de noves dosis de la vacuna Pfizer a fi d’establir un programa de reforç per a les persones més vulnerables a la tardor.