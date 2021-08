Les dietes exprés no són recomanables. Un cop es deixen de fer se sol tornar a recuperar el pes, a part que no són saludables i són molt difícils de seguir. Poden tenir un efecte perjudicial per la salut i per tant és molt important no fer dietes exprés per compte propi, sinó assessorar-se amb professionals titulats.

La persona dietista-nutricionista actua sobre l’alimentació de les persones tenint en compte les característiques de salut de cadascú. Es fa un estudi previ per valorar l’estil de vida, les característiques físiques i les condicions de salut, avaluant la història clínica i dietètica per treballar amb objectius factibles.

S’ha d’entendre la nutrició des d’un punt de vista més integratiu i individual de cada persona, i d’aquesta manera poder aconseguir l’equilibri en l’alimentació seleccionant i combinant aliments d’una forma correcta per tenir una millor qualitat de vida.

Personalment, soc especialista en educació nutricional, pèrdua de pes, menús per a problemes de salut com ara colesterol, diabetis, problemes de la tiroides, anèmia, malalties articulars... també dietes per a malalties digestives i intestinals com per exemple colon irritable o celiaquia. I menús per a persones veganes i vegetarianes, embarassades i lactància, i dietes per a infants i adolescents.