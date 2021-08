El centre de ressonància magnètica, ubicat a la Ciutat Esportiva Joan Gamper (Sant Joan Despí), és fruit de l'acord entre Assistència Sanitària i el FC Barcelona i des de la seva inauguració, l’any 2016, compta amb la tecnologia més avançada en el camp del diagnòstic, sobretot en l’àmbit esportiu. Recentment, l’equip ha estat substituït per una nova màquina de ressonància nuclear magnètica que és de les més potents del mercat. I, aprofitant l’aturada momentània per al canvi, les instal·lacions s'han adaptat a les noves exigències i s’han renovat per seguir oferint la màxima comoditat a pacients i personal.

Amb aquesta actualització, el centre de ressonància magnètica d'Assistència Sanitària a Sant Joan Despí es consolida com un referent en innovació al servei de la salut. El nou aparell ajudarà a diagnosticar amb més precisió i celeritat les lesions musculoesquelètiques de les persones assegurades d'Assistència Sanitària i dels jugadors i de les jugadores del FC Barcelona. És un servei exclusiu dedicat a exploracions de l'aparell locomotor que funciona en horari de dilluns a divendres, de 9.30 h a 14.00 h i de 16 h a 20.30 h.

Prevenció de lesions

La relació d'Assistència Sanitària amb el FC Barcelona, en coordinació amb els serveis mèdics del club, contribueix a millorar la prevenció de lesions, el diagnòstic i la rehabilitació dels jugadors de les diferents seccions professionals i amateurs.

A més, quan arriben noves figures a la disciplina blaugrana, com els fitxatges de Memphis Depay, Èric García o Kun Agüero aquest any, i també en les revisions periòdiques, Assistència Sanitària i l'Hospital de Barcelona s'encarreguen de comprovar l’estat de forma dels futbolistes i descartar factors de risc que influeixin en el seu rendiment esportiu.

Precisament, després de l’aturada de l’estiu, els futbolistes del Barça s’incorporen de nou a la disciplina de l’equip, però abans realitzen les preceptives proves mèdiques per comprovar que la seva condició física és l’adequada per afrontar la nova temporada. Es posen en mans d’Assistència Sanitària i, si cal, reforcen les proves diagnòstiques amb el nou aparell de ressonància magnètica de la ciutat esportiva.

Més enllà d'allotjar el centre de ressonància magnètica a la seva ciutat esportiva, la col·laboració entre Assistència Sanitària i el FC Barcelona és àmplia i, com a medical partner, l’entitat proporciona al club els serveis hospitalaris i les assegurances mèdiques que necessita.

Aquesta relació s’ha anat consolidant amb el pas dels anys per garantir els millors serveis mèdics per als esportistes.