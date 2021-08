L’IOMA fa rehabilitacions completes per a persones que perden part de la dentadura

Quan un pacient acut a l’Institut d’Odontologia i Maxil·lofacial Avançada (l’IOMA) de la Clínica Sant Josep de Manresa, ho fa amb l’esperança d’obtenir un resultat exitós davant un problema especialment complex. Un dels casos més rellevants és, precisament, aquelles persones que han perdut bona part de la seva dentadura. Bé sigui per factors biològics, com l’aparició de càries o infeccions, i factors funcionals, com una mala col·locació de la mandíbula o una mossegada asimètrica.

El fet de perdre la dentadura desencadena diversos problemes com pèrdua òssia de la mandíbula, canvis en la forma de mastegar i empassar els aliments, fet que acaba repercutint en la salut digestiva i nutricional del pacient entre altres factors com l’envelliment facial o la pèrdua d’autoestima.

Un dels casos més complexos va arribar a finals de l’any 2020 a la consulta de la Dra.Sabine Wüsterman, professional de l’IOMA, qui ha format part del procés de rehabilitació d’un pacient a qui s’havia de reconstruir tota la dentadura en perdre bona part de les seves peces dentals.

La rehabilitació oral: un treball multidisciplinari

La rehabilitació oral té l’objectiu de reconstruir una dentadura malmesa alhora que es dissenya un protocol d’higiene exclusiu per a cada pacient. Gràcies a l’equip multidisciplinari de l’IOMA, els pacients poden ser atesos i intervinguts pels especialistes adients en cada fase del tractament.

En aquest cas particular, els professionals de l’IOMA van analitzar els problemes presents per tal de dissenyar l’opció més òptima, que va començar amb tres intervencions: una cirurgia per a la col·locació dels implants, realitzada pel cap de l’IOMA, Dr. Javier Mareque, i dues endodòncies per conservar algunes dents, dutes a terme pel Dr. Cristian Izquierdo. Un cop realitzades les intervencions necessàries, la Dra. Wüstemann va iniciar la rehabilitació amb un primer escaneig digital que va servir per preparar un prototip sobre com quedaria la nova dentadura i el nou somriure. «Amb aquest escaneig, el pacient pot veure com quedarà, estèticament i funcionalment, la nova dentadura formada per moltes peces noves que s’implanten i algunes peces antigues que es reparen», diu la Dra. Wüstemann.

Al llarg de dos mesos de seguiment, el pacient ha estat menjant, parlant i realitzant les seves activitats diàries amb un model provisional per habituar-se a la seva nova dentadura. Finalment, el pacient va rebre les noves peces dentals, que van ser implantades de forma exitosa.

El fet de tenir un rehabilitador oral ajuda a una correcta planificació del tractament, garantint la cirurgia mínimament invasiva i la col·locació dels implants al lloc necessari per evitar intervencions innecessàries.

L’IOMA, primer centre odontòlogic dins d’un hospital

Les intervencions es fan a l'Institut d'Odontologia i Maxil·lofacial Avançada, el primer centre dins d’unes instal·lacions hospitalàries a Catalunya que realitza tractaments odontològics posant especial èmfasi a aquelles persones que requereixen atenció especial a causa de patologies complexes i diverses. Més enllà del públic en general, s’orienta especialment a tres tipologies de pacients: persones amb expedients mèdics complicats, com ara pacients amb cardiopaties, osteoporosi o diabetis; persones amb problemàtiques a nivell psicològic o neurològic, com demències, Alzheimer o autisme; i finalment, persones que pateixen fòbia a anar al dentista.