La infermera de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) i psicòloga Glòria Rius, explica que «a les consultes d’Atenció Primària ens estem trobant amb més patologia psicològica derivada o agreujada per la situació de pandèmia». No menys importants són els pacients amb covid-19 persistent, qui pateixen símptomes i seqüeles mesos després de passar la malaltia.

«Alguns d’aquests símptomes són de naturalesa neurocognitiva: alteracions de la memòria, de l’atenció, de la concentració... amb un impacte important en el desenvolupament del seu dia a dia, desembocant freqüentment amb trastorns d’angoixa i depressió» comenta Glòria Rius, que afegeix, «també veiem algun trastorn d’estrès post traumàtics en pacients que han patit els casos més greus de covid, especialment els que han estat ingressats a l’UCI durant temps». Un estudi realitzat sobre més de 2.100 pacients amb covid persistent assenyala que un 86,2% pateixen trastorns psicològics o emocionals.

Diferents experts en salut han posat de manifest que la pandèmia ha produït un increment del 30% dels trastorns emocionals en la població general, i estudis recents de l’Hospital de Sant Joan de Deu de Barcelona apunten a que aquests augments són aproximadament d’un 50% la en població infantil i adolescent.

Segons explica Glòria Rius de l’AIFiCC, els principals trastorns que s’estan veient en gent jove son angoixa, depressió, TCAs i un increment dels brots psicòtics i conductes autolesives.

Un dels col·lectius que també està patint trastorns emocionals son la gent gran. Són el col·lectiu més fràgil i qui ha estat més vulnerables davant la covid fins la seva vacunació, havent estat aïllats en molts casos del seu entorn social i comunitari (casals, centres de dia...) així com familiar, on la soledat ha fet estralls. Fins el punt, segons Glòria Rius que «observem que a algunes d’aquestes persones grans que han patit soledat (imposada per la pandèmia) ara els hi costa novament recuperar la dinàmica de socialització, ja sigui perquè tenen por o perquè no es senten amb ànims, entre d’altres».

Per una altra part, els trastorns mentals que més s’estan observant en l’edat adulta són: trastorns d’angoixa, síndromes depressius, TOCs i un increment de l’abús substàncies, especialment d’alcohol i tabac.

Finalment, Glòria Rius, alerta de la cronificació d’alguns processos de dol «amb les restriccions per la covid moltes persones no es van poder acomiadar dels seus éssers estimats com volien i necessitaven, i això implica no haver fet el dol correctament. Per tant, el procés de dol es cronifica i això suposa malestar emocional».

Sobre com plantejar des de l’Atenció Primària l’atenció a aquest allau de casos, la infermera i psicòloga Glòria Rius creu que «necessitem, des de fa temps, dimensionar el nombre de professionals experts en salut mental d’acord a la població i les necessitats que presenta: calen més psiquiatres, psicòlegs i infermeres en salut mental a l’Atenció Primària».

De fet, destaca que la situació actual, amb una alta demanda d’atenció en salut mental, fa necessari incrementar recursos i reforçar el sistema de salut. I alerta: «a l’Atenció Primària ho estem abordant amb les eines que tenim i el temps del que disposem, que és poc. Però no hem de perdre de vista tampoc que els especialistes estan col·lapsats i això comporta que alguns pacients acabin optant per anar a l’atenció sanitària privada (qui s’ho pot permetre) o altres acabin medicalitzats, quan igual no seria necessari si poguessin accedir a una teràpia».