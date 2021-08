Et notes la pell flàccida i voldries rejovenir-la? A la clínica Dr Sáez comptem amb el sistema més innovador, Morpheu 8.

Què és Morpheus 8?

És un tractament mèdic no invasiu que mitjançant l’ús de radiofreqüència fraccionada permet rejovenir la pell i tractar la flaccidesa cutània de forma no invasiva. Mitjançant l’ús d’un dispositiu de microagulles s’actua en dos nivells: penetrant en el teixit subdèrmic, coagulant el greix i tensant el teixit connectiu; i descarregant radiofreqüència en diferents profunditats de la pell, fet que escalfa la dermis i això provoca la reorientació i l’estirament de les fibres de col·lagen de la pell.

Està indicat per a tot tipus de pells. És ideal per a pacients amb flaccidesa a la pell o amb pèrdua de densitat, amb aspecte arrugat, descolorit i amb irregularitats. Es pot realitzar a qualsevol part del cos, entre les quals en destaquen el codi de barres del llavi, el solc nasolabial i el coll. També és indicat per acne i cicatrius postacne, estries, cloasma, cel·lulitis i glutis.

A nivell corporal, les zones més comunes que es tracten són l’abdomen, els braços i a part interna de les cuixes, ja que amb l’edat mostren un aspecte de flaccidesa i arrugues.

Com es realitza?

Es desinfecta la pell, s’aplica anestèsia i s’acosta l’aparell de microagulles que penetren en el teixit subdèrmic coagulant i difonent la radiofreqüència de la zona a tractar. El procediment sol durar uns vint minuts i el nombre de sessions varia entre una i tres, segons les necessitats de cada pacients.

Quin és el resultat?

Aquest mètode proporciona una gran millora, amb un alt grau de satisfacció pels pacients que volen rejovenir la seva pell. S’aconsegueix una pell més lluminosa, un efecte lífting, atenuació i desaparició de les arrugues, i homogeneïtzació del color.