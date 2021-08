L’Institut Nacional de Malalties Transmissibles de Sud-àfrica (NICD, per les sigles angleses) ha anunciat aquest dilluns la identificació d’una nova variant del coronavirus molt mutant detectada originalment al país així com a altres nacions europees.

La variant, denominada C.1.2, s’ha identificat al maig en dues províncies sud-africanes, Gauteng i la veïna Mpumalanga, tot i que ja s’ha descobert a les nou províncies del país austral.

La C.1.2, que s’ha trobat igualment en països com Portugal, Suïssa, Nova Zelanda o Maurici, comparteix algunes mutacions amb altres variants, com la delta (originada a l’Índia) o la beta (sorgida l’any passat a la mateixa Sud-àfrica), però en presenta altres d’úniques.

Segons la científica del NICD Cathrine Scheepers, la nova variant presenta «fins a 59 mutacions, que són moltes», si es té en compte que altres variants en solen tenir «al voltant de 25».

«Freqüència baixa»

De moment i malgrat la seva capacitat de mutació, la C.1.2 no és ni una «variant preocupant» ni una «variant d’interès», segons el criteri classificatori de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), perquè s’ha detectat amb una «freqüència baixa», ha explicat la doctora Jinal Bhiman, del NICD.

Sobre si la nova variant és més transmissible que d’altres, Scheepers ha dit que «ara mateix no ho sabem», ja que els científics continuen fent experiments per esbrinar-ne més coses.

«Segons el nostre coneixement de les mutacions en aquesta variant, sospitem que podria evadir parcialment la resposta immune, però malgrat això, les vacunes continuaran oferint alts nivells de protecció contra l’hospitalització i la mort», ha remarcat l’Institut Nacional de Malalties Transmissibles en un comunicat.

El professor Adrian Puren, del NICD, ha assegurat que les vacunes utilitzades actualment a Sud-àfrica, com les de les empreses farmacèutiques Johnson & Johnson i Pfizer, resulten «efectives» davant la C.1.2, i no hi ha motiu per entrar en «pànic».

De fet, «la pandèmia a Sud-àfrica continua sent dominada per la variant delta», molt contagiosa, en la tercera onada de covid-19 que pateix el país africà, aclareix la professora Penny Moore, del mateix institut.