Saber controlar el dolor és important per millorar la qualitat de vida. Val la pena saber què pots fer cada dia sense empitjorar el teu dolor i poder planificar la teva vida quotidiana. Si controles correctament el dolor, notaràs una millora en el teu benestar, els sentiments positius i patiràs menys ansietat.

Investiga els teus límits en activitat física. L’exercici físic, en regles generals, ajuda a controlar el dolor i permet millorar la sensació de benestar. Cada persona ha de conèixer el tipus d’exercici que li va bé pel seu cos. A Clínica Salvans Manresa t’ajudem a trobar l’esport més adequat .

Fomenta els pensaments positius. Tens tendència a pensar «això no ho puc fer» o sentir-te desanimat per culpa del dolor lumbar? Intenta canviar aquests pensaments per pensaments positius, parla’t a tu mateix en positiu, el canvi comença en tu!

Mantingues el contacte social. Quan una persona pateix dolor, tendeix a aïllar-se. Evita-ho. Intenta contactar amb persones que et comprengu i et donin el suport necessari, ja sigui la teva família, els teus amics, o bé un grup terapèutic.

A Clínica Salvans, a Manresa, som especialistes en dolor muscular i articular i disposem d’una àmplia gamma de tractaments, des dels més sofisticats fins als petits detalls que marquen la diferència.