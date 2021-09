Els pacients diagnosticats amb la covid-19 que tenen obesitat és més probable que hagin de ser hospitalitzats, segons dos estudis publicats per la Fundació Institut Universitari per a la recerca en Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) aquest agost. L'article publicat a Nature i elaborat amb les dades de més de 600.000 persones apunta que la prevalença d'obesitat és major entre els pacients hospitalitzats (39,9%) que entre el total de diagnosticats (33,1%). Per altra banda, l'article de Jcem, que ha analitzat dades de 2,5 milions de persones a Catalunya, conclou que les persones obeses tenen un 88% més de probabilitat de ser directament hospitalitzades.

Per al primer article es van analitzar, en total, les dades de 627.044 persones diagnosticades de covid-19 entre gener i juny de 2020 a Espanya, Regne Unit i Estats Units, a més de 160.013 persones hospitalitzades pel virus. L’estudi conclou que la prevalença d’obesitat va ser major entre els pacients hospitalitzats (39,9%) que entre el total de diagnosticats (33,1%).

En ambdós grups, els pacients amb obesitat van ser amb major freqüència dones. A més, les persones amb obesitat ingressades eren més joves que els pacients sense obesitat. En general, els pacients de covid-19 amb obesitat tenien condicions mèdiques prèvies i major probabilitat de presentar problemes cardiovasculars o respiratoris durant l’hospitalització, així com de requerir cures intensives, en comparació amb els pacients sense obesitat.

La principal conclusió de la investigació és que els pacients amb obesitat presenten amb major freqüència formes severes de covid-19, amb majors ratis d’hospitalització, i necessitat de cures intensives.

L’altre estudi ha analitzat dades de 2.524.926 persones a Catalunya entre març i maig de 2020. Després d’un seguiment de 67 dies, 57.443 van ser diagnosticades de Covid-19, 10.862 van ser hospitalitzades i 2.467 van morir. El risc de ser diagnosticat i hospitalitzat per covid-19, així com de morir després de la infecció, va ser superior en persones amb un índex de massa corporal (IMC) elevat.

En comparació amb un IMC de 22, considerat saludable, les persones amb un IMC de 25 (sobrepès) i 31 (obesitat) van tenir un 10% i un 22% més de probabilitat, respectivament, de ser diagnosticades de covid-19. En el cas de l’hospitalització, les persones amb sobrepès van tenir un 27% més de probabilitat de ser directament hospitalitzades, i un 37% més d’hospitalització després d’haver estat diagnosticades de Covid-19 a l’Atenció Primària. Aquestes probabilitats van augmentar fins a un 88% i un 101%, respectivament, en persones amb obesitat.

Respecte al risc de morir de covid-19, s’ha trobat un lleuger increment en persones amb un IMC inferior a 19 (baix pes) i un risc més accentuat en persones amb IMC superior a 40 (obesitat molt elevada o mòrbida). Les probabilitats anteriorment descrites van ser encara més grans en pacients joves.