Cada vegada hi ha més variants del coronavirus: beta, delta, lambda o la recent C.1.2; però ara se n’ha identificat una altra que està guanyant terreny a l’Amèrica Llatina i que preocupa les autoritats sanitàries.

Es tracta de la variant mu –o B.1.621–, identificada per primera vegada aquest gener a Colòmbia, però, encara que no estigui tan estesa com la delta, ja ocupa gairebé 4 de cada 10 contagis del país colombià.

Sota vigilància

Tots els virus –inclosa la covid– van mutant amb el temps, però la majoria d’aquestes alteracions tenen poca incidència –o nul·la– en les característiques del virus. Però n’hi ha algunes que sí que poden afectar directament les propietats del virus: la capacitat i la velocitat de propagació, la gravetat de la malaltia o l’eficàcia de les vacunes o medicaments.

En concret, aquesta variant s’ha catalogat com ‘d’interès’ i està sota el punt de mira, ja que presenta mutacions que podrien tenir més capacitat per escapar l’efecte de les vacunes –com passa també amb la variant beta–, segons ha afirmat l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Per tant, han decidit catalogar-la per monitoritzar-la per les seves propietats potencials de fuita immunològica.

Tot i així, no se la classifica com a variant preocupant, ja que en aquesta categoria s’ubiquen només les que suposen algun tipus de risc afegit: alfa (la britànica), beta (la sud-africana), gamma (la brasilera) i delta (l’índia).