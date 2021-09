Els fundadors de la farmacèutica BioNTech, desenvolupadora junt amb la nord-americana Pfizer d’una de les vacunes contra la covid-19, compta amb poder administrar el seu vaccí ja a partir de mitjans d’octubre també a nens menors d’entre 5 i 11 anys.

«Ja en les pròximes setmanes presentarem a les autoritats d’arreu del món els resultats del nostre estudi en relació amb els menors d’entre 5 i 11 anys i sol·licitarem l’autorització de la vacuna per a aquesta franja d’edat, també aquí a Europa», va assegurar la cofundadora de BioNTech, Özlem Türeci. En declaracions a ‘Spiegel’, que avança avui el setmanari, va afegir que ja s’està preparant la producció i que la vacuna serà la mateixa, però amb una dosificació menor.

El cofundador de BioNTech, Uğur Şahin, va precisar que els resultats de l’estudi ja estan sobre la taula i només han de ser preparats ara per a les autoritats reguladores. Així mateix, per a final d’any s’espera tenir disponibles les dades d’estudi en relació amb menors a partir dels sis mesos d’edat.

Alhora, els dos fundadors de BioNTech van instar a fer el possible en les pròximes setmanes per convèncer els indecisos dels beneficis de la vacuna. «Com a societat encara ens queden uns seixanta dies per evitar un dur hivern» i «hauríem de fer el possible en aquests dos mesos per mobilitzar com més persones millor», va dir Şahin. Türeci va remarcar que «cada persona addicional vacunada ajuda». «No hauríem de resignar-nos-hi», va apel·lar.