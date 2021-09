Un estudi del Grup de Recerca en Risc cardiovascular i nutrició de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM-Hospital del Mar) ha conclòs que la dieta mediterrània no només té efectes beneficiosos en la salut cardiovascular de les persones que la segueixen, sinó que també els hi pot permetre millorar la seva memòria i prevenir o retardar els efectes del deteriorament cognitiu associat a l'envelliment. Aquesta és la principal conclusió del document publicat a 'Clinical Nutrition' a partir del seguiment de gairebé mig miler de voluntaris durant tres anys. L'informe apunta que les millores en la memòria són proporcionals a l'increment en l'adherència a la dieta mediterrània, la pèrdua de pes i l'augment de l'activitat física.

Així mateix, l'estudi ha trobat diferències per sexe. Segons apunten, les dones es beneficien menys a nivell cognitiu d'aquest tipus de dieta. És per aquest motiu que els investigadors aposten per personalitzar les mesures a l'hora de prevenir els efectes associats a l'envelliment. A l'inici de l'estudi els participants presentaven sobrepès o obesitat i, com a mínim, tres criteris de síndrome metabòlica (hipertensió, hiperglucèmia, excés de greix a la cintura, nivells baixos de colesterol HDL o nivells elevats de triglicèrids). Passats tres anys, l'estudi ha constatat que les persones que no han pres cap recomanació han disminuït en gairebé 0,40 punts la seva cognició global i 0,10 punts en la seva memòria. En canvi, el grup que ha seguit una dieta mediterrània ha registrat millores de més de 0,60 punts en cognició global i prop de 0,90 en la memòria. Per adherència a la dieta mediterrània l'estudi ha establert un qüestionari de 17 ítems, entre els quals hi ha el consum d'oli d'oliva verge o el nombre de racions de verdura i peces de fruita que es consumeixen al dia, entre altres.