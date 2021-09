Per a una organització de metges i metgesses com Assistència, una situació inèdita com la pandèmia mundial de coronavirus que es va declarar a inicis de 2020 és un esdeveniment que ha de ser objecte d’anàlisi i deixar-ne constància, de manera que l’experiència i la resposta per fer-hi front aporti valor a successos semblants. Abans de la celebració de les seves corresponents assemblees, aquest mes de setembre s’han publicat les memòries d’Assistència Sanitària i SCIAS –cooperativa d’usuaris que agrupa les seves persones assegurades–, que reporten en forma de compendi l'activitat desenvolupada per les dues entitats al llarg de l'any passat 2020.

Gràcies al rigor i la cura en l’elaboració s’han convertit en el millor i més fidel reflex de la seva realitat única. Unides a l’edició prèvia –corresponent a l’any 2019–, són la síntesi més completa de l’activitat i presenten les dades d’una manera sostenible i accessible, perquè els diversos públics interessats puguin arribar fàcilment a la informació, també en el mitjà digital, ja que es poden descarregar a través de les webs d’Assistència Sanitària i SCIAS.

Les memòries inclouen articles de fons sobre aspectes diversos, com ara les xifres més destacades relatives als serveis prestats per l'asseguradora, els indicadors de qualitat assistencial i alguns projectes de futur, però, sobretot, repassen les mesures extraordinàries desenvolupades per donar una resposta àgil i eficaç a les necessitats del moment de la població assegurada. En són exemple el telèfon covid-19, els testos d’antígens a domicili o la flexibilització del pagament de rebuts per a persones amb disminució d’ingressos a causa de la pandèmia, això com la «reinvenció» de l’Hospital de Barcelona per assumir els casos COVID-19, l’activitat científica i la cooperació amb la salut pública. No hi podia faltar, tampoc, el sentit record per a les persones que han estat víctimes directes del virus.

Amb l’ànim de seguir amb el compromís de sostenibilitat que sempre ha diferenciat Assistència Sanitària i SCIAS, atenent les necessitats d’una societat avançada i connectada i per evitar la manipulació i contacte dels exemplars en paper, s’ha prioritzat l’edició i difusió on-line i s’ha reduït la tirada de la impressió. Les memòries compten amb versions en castellà i català i es destinen a institucions i professionals de l'àmbit sanitari i cooperatiu, amb especial incidència entre els més de 4.000 metges i metgesses membres del seu quadre facultatiu. Així mateix, les memòries es troben disponibles per a totes aquelles persones interessades a conèixer de prop la realitat de l'entitat.

El triple objectiu del model d’Assistència Sanitària

A banda d’explicar informacions sobre els principals esdeveniments que han tingut lloc en els dotze mesos de l’any, la memòria és també un document estratègic on es dibuixen les línies bàsiques de la companyia. Assistència Sanitària, emblema del cooperativisme sanitari, es fonamenta en un model que defensa un triple objectiu irrenunciable: practicar una medicina d’excel·lència, defensar l’ofici de metge i facilitar l’accessibilitat als serveis per part de les persones assegurades. Són aquests els pilars en què se sustenta l’oferta de la companyia.