Les pantalles s’han convertit en aparells imprescindibles en el nostre dia a dia. Telèfons mòbils, tablets, pantalles d’ordinador; la nostra societat viu envoltada d’aparells electrònics, amb nous continguts expressament dissenyats per atraure’ns constantment. Dinou mesos després del confinament, durant el qual es va detectar una sobreexposició a les pantalles per no poder realitzar activitats socials ni a l’aire lliure, els oftalmòlegs de la Clínica Sant Josep de Manresa han rebut un increment de visites relacionades amb problemes de visió, més casos de miopia, fatiga visual i sequedat als ulls; pacients que tenen, en la majoria del casos, una relació directa a l’ús perllongat de dispositius electrònics.

L’augment de les reunions virtuals durant el teletreball, l’aparició de noves aules virtuals per als alumnes de les escoles i la suma d’hores d’oci que es dediquen a les pantalles, com veure sèries o navegar per les xarxes socials, ha provocat una sobreexposició a les pantalles, comportant un accelerament dels casos de miopia i un empitjorament en els pacients amb el síndrome de l’ull sec en els darrers mesos.

Enrogiment, fatiga visual i increment de miopia

Davant aquests canvis que hem viscut des de la covid-19, com es pot detectar si existeix un problema de visió associat a una sobreexposició de les pantalles? Tal com exposa la Dra. Núria Planas, oftalmòloga de la Clínica Sant Josep, el què poden notar els pacients és «un enrogiment dels ulls, una sensació de sequedat o de cos estrany, que els ulls piquen o ploren, que hi veuen un mica borrós i, fins i tot, algunes persones poden tenir mal de cap en acabar la seva jornada laboral davant de la pantalla». Molts d’aquests símptomes són ocasionats per fer un ús de les pantalles sense la distància adequada al dispositiu, per la disminució en la freqüència de parpelleig o bé per configuracions de pantalla amb una brillantor excessiva o amb un contrast deficient.

Les revisions oftalmològiques com a eina de prevenció i detecció de patologies

Els casos de miopia s’han duplicat en les darreres dècades degut al temps excessiu que es dedica a les pantalles i per l’increment de les activitats en espais tancats. Per aquest motiu, les revisions oftalmològiques són una visita de prevenció on es repassen les rutines de cada pacient per conèixer l’origen dels seus problemes de visió, i així elaborar pautes i recomanacions per evitar el cansament de la musculatura ocular i les patologies associades a la vista.

