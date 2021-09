L’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) alerta que la supervivència en alguns tumors continua sent baixa o ha quedat estancada. Són sobretot càncers menys freqüents però molt agressius, com els de pàncrees, fetge, laringe o esòfag. «La recerca és la base per augmentar la supervivència», deixa clar. Qui podríem dir que ha viscut en la pròpia pell els avenços de la recerca és Francesc Holgado, barceloní de 78 anys que va patir un càncer de pàncrees, al qual ha sobreviscut: «Em van dir que realment era una sort, que uns anys enrere no hauria tingut cura».

«S’ha vist clarament que, com més s’inverteix en recerca i se’n poden aplicar els resultats, la supervivència augmenta», ressalta el president de l’AECC-Catalunya contra el càncer de Barcelona, el doctor Laureano Molins. Exposa que aquesta relació s’està observant en els càncers de còlon i de mama, els més freqüents. En aquest augment de la supervivència, també hi tenen un paper molt important els programes de cribratge, que permeten detectar la malaltia de manera precoç i en el càncer de còlon, fins i tot, prevenir-la.

Juntament amb aquesta realitat, també hi ha la dels tumors en què la supervivència ha quedat estancada. Tot i ser menys freqüents, tenen una mortalitat alta, com el de pàncrees. El doctor Molins assenyala que un altre càncer molt agressiu és el de pulmó, però en aquest cas és el segon més freqüent entre els homes i el que causa més mortalitat.

«Fem una crida a continuar la recerca en tots els càncers, però volem fer incidència en aquests que estan una mica més oblidats», afirma el president de l’AECC a Barcelona amb motiu del dia mundial. Molins destaca que un altre dels punts fonamentals és l’equitat en l’accés als resultats de la recerca per part de tots els pacients.

El doctor Laureano Molins assenyala que la recerca en càncer ha «quedat afectada» per la pandèmia, com ha passat en la majoria d’activitats, que van quedar aturades sobretot en els mesos d’impacte més dur de la covid-19.