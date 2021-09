Unes 86.0000 persones tenen Alzheimer a Catalunya. La mitjana d’edat dels pacients s’apropa als 81 anys i el 64,5% són dones, segons informava el departament de Salut coincidint amb el Dia Mundial de l’Alzheimer (21 de setembre). Segons dades del 2020, les persones amb demència realitzen una mitjana de 19,1 visites als equips d’atenció primària. El 84,1% són visites a un centre d’urgències i un 40,2% dels pacients acaben necessitant ingrés en un centre hospitalari d’aguts. Un 15,8% dels diagnosticats d’Alzheimer han de ser internats en un centre sociosanitari.

Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’any 2030 75 milions de persones estaran afectades arreu del món per malalties que causen demència. La xifra arribarà als 132 milions de persones el 2050. En canvi, la xifra es podria reduir en nou milions de persones si els símptomes de la malaltia es reduïssin en un any, mentre que si el retard d’aquests fos a cinc anys la prevalença de la malaltia es reduiria en un 50%.

Els beneficis de la música

Un projecte que es posa en marxa aquest mes, analitzarà si, a través de la música, persones amb Alzheimer i deteriorament cognitiu poden millorar també la memòria.

L’objectiu principal de l’estudi, anomenat Efecte Mozart i memòria en pacients amb deteriorament cognitiu, és investigar si la música pot ser un mitjà que faciliti o potenciï l’aprenentatge a persones amb deteriorament cognitiu oAlzheimer lleu. També investigarà quins aspectes de la música són clau per establir un benefici cognitiu, és a dir, quin tipus de música —relaxant o una música que ens activi— i en quin moment és més útil: per exemple, en la fase en què aprenem una informació nova o en aquella en què recuperem la informació que hem après.

Cal dir que ja existeixen estudis que indiquen que l’exposició a la música pot augmentar el rendiment en tasques de memòria, aprenentatge i atenció, però, segons l’investigador de la UOC Marco Calabria, «la majoria dels estudis es van fer amb gent sana i no sabem si la música podria ser una eina complementària per estimular cognitivament persones que tenen dèficits de memòria. Aquestes malalties neurodegeneratives es caracteritzen per dificultats a formar noves memòries i la música podria ser una eina per consolidar nous aprenentatges».

Música, a manca de tractaments farmacològics

Com que en l’actualitat els tractaments farmacològics disponibles tenen uns efectes molt limitats en la cognició, disposar de teràpies d’altres tipus que puguin millorar la situació cognitiva dels pacients, com ara la música, és de vital importància. Amb els resultats d’aquesta recerca, Calabria i la resta d’investigadors aspiren a donar pautes específiques amb les quals es pugui restaurar una part de la memòria perduda per aquests malalts: quins usuaris es poden beneficiar més de la música, amb quin tipus de música, i en quin moment de l’aprenentatge cal escoltar-la per obtenir els màxims beneficis terapèutics.