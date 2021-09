Comparteixo l’experiència extraordinària que vaig viure el passat 18 de setembre en la jornada Música i Emocions que vam produir amb la compositora Carlota Baldrís al Museu Pau Casals de Sant Salvador. Dic extraordinària perquè va superar les nostres expectatives per diferents motius.

El primer factor és el lloc. Les experiències que demanen participació dels assistents, com els rituals, requereixen un espai especial que contindrà l’activitat. En aquest sentit no haurem de patir: Vil·la Casals és un lloc que desborda encant i energia positiva a primera línia d’una platja i un mar immensos on segueixen vius els records del Mestre.

L’objectiu del taller ha estat superar el rol d’espectadors i passar al d’autors, que decideixen què toca i què no toca en cada moment, jugant amb els ingredients que ens aporten les emocions i la música.

La banda sonora de la teva vida

Si la teva vida fos una pel·lícula, quina seria la banda sonora? Plantejar la pregunta ajuda a integrar situacions del passat o bé a prendre decisions en el futur. Ben vist també ajuda a desconnectar de la rutina i enfocar el dia a dia amb energies renovades.

Hem volgut vincular el taller a la idea que tu ets el compositor de la música de la teva vida i tens llibertat per escollir la melodia que t’ajudarà a posar context a allò que passa ara mateix. La música ajuda a viure més intensament el present.

No cal saber teoria musical per descodificar correctament les emocions que les compositores com la Carlota imprimeixen en les seves obres.

En el taller, ella mateixa ens va demostrar que els fonaments en el que es basa la composició musical són tan simples com els colors de la paleta d’un pintor i fins i tot ens vam atrevir a compondre una melodia i a posar-li lletra a partir d’una frase famosa de Pau Casals.

Les 8 categories bàsiques emocionals

Robert Plutchik, va dividir les emocions en 8 categories bàsiques o primàries: alegria, confiança, por, sorpresa, tristesa, aversió, ira i anticipació.

La resta d’emocions es construeixen amb la combinació de dues o més d’aquestes emocions primàries i segons la seva intensitat. De forma anàloga als sommeliers, que posen nom a les subtils característiques dels vins per reconèixer-les i gaudir-les, podem treballar el reconeixement de les emocions i posar nom a sensacions que gaudirem o evitarem.

Com a exercici d’autoconeixement, et proposo que identifiquis quines de les 8 emocions bàsiques o derivades predominaven a cada dècada o període memorable de la teva vida i a quines músiques corresponen.

Ara tanca els ulls i pensa: Ets una compositora o un compositor, quina banda sonora compondràs a partir d’ara mateix?