El Servei Català de la Salut (CatSalut) calcula que en la pandèmia s’han diagnosticat un 30% menys de malalties. La directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, afirma: «Som conscients que, de les categories principals de diagnòstics, com poden ser el cor, el pulmó, neoplàsies o diabetis, n’han aflorat un 30% menys».

La directora del CatSalut indica que l’infradiagnòstic del càncer se situa al voltant del 21%, si bé varia segons el tipus. «Ens preocupen les neoplàsies; és importat el moment del diagnòstic. Hem de buscar els pacients i facilitar que accedeixin als circuits», apunta. D’altra banda, Craywinckel creu que es donen les «millors condicions» per reobrir l’oci nocturn i que s’hauria de fer amb passaport covid.

El gran repte del sistema sanitari -orquestrat a Catalunya pel CatSalut- és recuperar l’activitat assistencial que no s’ha pogut fer en l’últim any i mig a causa de la covid-19 i l’infradiagnòstic d’altres malalties és un dels principals esvorancs en aquests moments.

«Si parlem del nombre de proves i intervencions quirúrgiques als hospitals, estem a nivells del 2019. On hem de posar els màxims esforços i ser selectius és en allò que ens ha quedat submergit durant aquest temps», sosté la directora del CatSalut.

Pacients no diagnosticats

Gemma Craywinckel sospesa que si bé els temps dels procediments en garanties s’estan complint i que han recuperat l’activitat en el nombre de cirurgies com les cardíaques i de neoplàsies, no poden oblidar que hi ha pacients que no s’han diagnosticat. El CatSalut reconeix que, pel volum d’activitat, hauria de tenir llistes d’espera més llargues en algunes malalties concretes.

En el cas del càncer, el CatSalut calcula que se n’han diagnosticat al voltant d’un 21% menys, si bé es tracta d’una dada que no és homogènia segons el tipus de neoplàsia maligna. Per exemple, indica, s’han diagnosticat més casos de càncer de mama. Un dels objectius principals és anar a buscar aquests pacients, recalca. També els preocupa, destaca, el seguiment dels pacients crònics pluripatològics.

Pla de recuperació de l’activitat

Davant d’aquesta situació, el CatSalut ha demanat als centres sanitaris que incrementin l’activitat i, concretament a l’atenció primària, que recuperi la presencialitat i les visites de valor per a la detecció de malalties i seguiment dels pacients crònics. Alguns dels objectius que marca el CatSalut és escurçar els temps per aconseguir una primera visita amb l’especialista o de resolució de les proves diagnòstiques i les cirurgies. Per això, recorda, hi ha un pla de recuperació d’activitat amb incentius. La directora del CatSalut afirma que fer previsions de quant tardaran a recuperar tota aquesta activitat endarrerida és molt difícil, però espera que el 2022 la covid-19 deixi de ser «la malaltia» i de tenir forts impactes en el sistema sanitari.

Cau fins a un 50% el diagnòstic de malalties freqüents a l’atenció primària

Un estudi del grup Recerca transversal en atenció primària de l’DIBAPS ha conclòs que el diagnòstic de patologies freqüents per part de l’atenció primària va caure fins a un 50% per la pandèmia. Els investigadors van analitzar la diferència en els casos detectats d’una trentena de patologies durant el 2020 respecte a la mitja del període 2017-2019. Ho van fer en els tres centres que gestiona el Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPBSE), amb una població assignada de més de 15 anys de prop de 85.000 persones. Les conclusions apunten a una reducció «dràstica» de la detecció de la hipertensió, la hipercolesterolèmia, la diabetis, l’osteoporosi o la malaltia pulmonar obstructiva. En canvi, la de l’ansietat va créixer.

En concret, el diagnòstic es va reduir un 50% en el cas de la malaltia pulmonar obstructiva crònica, un 48% en la cardiopatia isquèmica, un 46% en l’hipotiroidisme, un 45% en el melanoma, un 43% en la malaltia renal crònica i un 42% pel que fa als tumors benignes de colon. D’altra banda, el diagnòstic de la hipertensió i l’osteoporsi va baixar un 40% i un 39% ho va fer el de la diabetis. L’estudi també apunta a una reducció del diagnòstic de la hiperplàsia benigna de pròstata del 38% i de la hipercolesterolèmia d’un 36%. En canvi, el diagnòstic de l’ansietat va créixer un 16%.