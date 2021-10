La vacuna contra la Pesta Porcina Africana (PPA) que s'està desenvolupant en el marc del projecte VACDIVA, finançat amb 10 milions d'euros per la Comissió Europea, pot ser una realitat a partir del 2024. Entre altres centres, hi participen dos laboratoris estatals, els de la Universitat Complutense de Madrid i del CISA-INIA. Els resultats obtinguts fins ara són "molt prometedors", amb una efectivitat d'entre el 92 i el 100% tot i que els principal objectiu dels investigadors és que sigui el més segura possible i no provoqui efectes secundaris. Es tracta d'un vaccí que s'administra per via oral i està pensat per a senglars i porcs, tot i que s'han prioritzat els senglars. Confien començar aviat assajos a Lituània i Romania, i també a Kenya.

Aquest projecte europeu, liderat pel catedràtic de Veterinària de la Universitat Complutense Madrid (UCM), José Manuel Sánchez-Vizcaíno, pretén desenvolupar en els pròxims tres anys una vacuna efectiva contra la PPA, una malaltia de gran impacte en la cabana porcina a nivell mundial. El fet de poder disposar d'una vacuna ajudaria a resoldre la problemàtica a Europa i als països dels altres quatre continents afectats per aquesta malaltia (Àsia, Àfrica, Amèrica i Oceania), contribuint així a frenar l'expansió d'aquesta malatia. Actualment, afecta nou països europeus, entre els quals no hi ha Espanya.

El projecte VACDIVA per obtenir una vacuna contra la PPA compta amb la participació de d'universitats i centres de recerca de l'estat espanyol, Itàlia, Portugal i Alemanya, a més d'altres de Rússia, Kenya i la Xina, i també hi col·labora la multinacional MSD. Pel que fa a l'Estat, hi participen la Complutense de Madrid i Centre de Recerca en Sanitat Animal de l'Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària (CISA-INIA). Els assajos es porten a terme en tres laboratoris d'alta seguretat. En el cas del senglar al Centre de Vigilància Sanitària Veterinària (VISAVET) de d'UCM, i pel que fa al porc domèstic al del CISA-INIA i en un laboratori italià.

Durant una jornada celebrada a Lleida, organitzada, per JARC-COAG, ECVC i HORIZCIENCE, Sánchez-Vízcaíno ha destacat que la vacuna contra la PPA "mai ha estat tan a prop com ara". Els assajos amb la vacuna que està desenvolupant VACDIVA han permès obtenir una efectivitat d'entre el 92 i el 100% però els investigadors estan disposats a rebaixar aquests nivells per tal que la vacuna sigui el màxim segura possible i no provoqui efectes secundaris posteriors com ara reversió a la virulència, que els animals vacunats no tinguin cap problema de resposta immune o que no provoqui avortaments en mares embarassades. Que sigui segura, és el principal objectiu que s'han fixat, ha assenyalat el coordinador del projecte.

Tot i que el vaccí s'està desenvolupant tant per a senglars com per a porcs domèstics, els investigadors han prioritzat poder-la començar a aplicar en senglars. Aquesta vacuna s'administra per via oral. Per això, han comptat amb la col·laboració de professionals de l'alimentació animal per desenvolupar diferents combinacions que en facilitin la ingesta. Així mateix, estan dissenyant un sistema per poder vacunar a tota una família de senglars, tant exemplars adults com joves.

A la vegada, el projecte treballa per començar a efectuar assajos fora de laboratori. En concret, confien poder fer-ne, tan bon punt rebin l'autorització de les autoritats comunitàries, a Lituània i Romania. També han demanat permisos per fer-ne al continent africà, en aquest cas a Kenya on es provarà l'efectivitat de la vacuna tant en senglars com en facoquers. A les zones on es faran les proves pilot de vacunació, hi haurà un equip vacunant i reposant els vaccins.

Sánchez-Vizcaíno ha explicat que la previsió és presentar tota la documentació de la vacuna al 2024, sempre i quan els resultats d'aquests assajos siguin els esperats, per tal que després superi el procés d'avaluació de l'Agència Europea del Medicament (EMA) i aquest organisme n'acabi aprovant l'administració. L'investigador ha remarcat que la covid-19 els ha obligat a ajornar alguns dels experiments que tenien previstos.

La vacuna de VACDIVA, però, no és l'única contra la Pesta Porcinaosa que ha Africana que s'està desenvolupant. Una d'aquestes és la nord-americana, creada només per a porc domèstic, i amb la qual ja han començat els assajos en granja a Vietnam.