Prendre infusions és un costum molt antic, però més viu que mai. Les seves propietats beneficioses per al nostre organisme són tan àmplies com variada és l'oferta d'herbes i plantes que podem utilitzar. Molts les prenen per pur plaer. Uns altres, per un fi concret i, entre aquests, comencen a ser majoria els qui les ingereixen per perdre pes. I n'hi ha moltes, moltíssimes. D'entre totes elles n'hem recopilat cinc. Cadascuna té les seves pròpies característiques: sabor, olor, propietats, manera de preparar-la i de prendre-la. Però totes comparteixen el seu bon paper a l'hora d'aprimar-te. Apunta't a la moda de les plantes per perdre pes i llueix una figura envejable en uns pocs mesos.

Te verd

El te verd és una de les infusions més conegudes. Hauria d'incloure's en qualsevol dieta que es consideri variada i sana, ja que no només serveix per aprimar-se. Tot i així, gràcies al seu contingut en catequines, ajuda a accelerar el metabolisme i fa que cremem més grasses. A més, també té un efecte saciant. Per aquestes raons es pot consumir tant abans com després dels menjars. Abans ens ajudarà a sentir-nos més plens i menjarem menys. Després, ajudarà en la digestió i en la crema de calories. Pots consumir-nediverses tasses al dia sense problema.

Cua de cavall

La cua de cavall és una altra de les infusions més recomanades per perdre pes, sobretot pels seus efectes diürètics. Un te d'aquesta planta t'ajudarà a anar al bany amb molta més freqüència. També és molt eficaç per combatre la flaccidesa i els problemes produïts per la pèrdua de pes. La forma més recomanable de preparar-la és posant 10 grams de cua de cavall per cada litre d'aigua. Es poden prendre fins a 3 tasses al dia.

Fucus

Ara arriba el torn d'una alga: el fucus. És molt rica en iode, oligoelements, sals minerals i vitamines C i del grup B. El seu consum augmenta el metabolisme basal i, per tant, el consum d'energia, la qual cosa la converteix en una potent crema grasses. També és un aliment saciant, així que el seu consum abans dels menjars augmentarà la sensació de sacietat i disminuirà el nombre de calories que consumim a continuació. Fer aquesta infusió et portarà més temps a causa de les característiques de l'alga. Has de deixar que bulli uns 15 minuts i a continuació esperar que reposi. Pren 3 tasses al dia, una d'elles en dejú.

Bardana

En primer lloc, la bardana és una planta saciant. Aquesta característica la provoca el seu alt contingut en inulina. És ideal per combinar-la amb la dent de lleó. També és digestiva i diürètica. Pots prendre'n fins a 3 tasses al dia.

Ortosifó

Conegut també com a "te de Java", és diürètic, depuratiu, ajuda a eliminar el greix i redueix el colesterol. Per totes aquestes raons és un gran aliat en les nostres dietes per aprimar-nos. Quan preparem aquesta infusió cal tenir en compte que el seu sabor és bastant amarg, per la qual cosa pots afegir-li algun edulcorant natural com la mel o la panela. És convenient consumir-lo abans de menjar o entre hores.