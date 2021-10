Descansar bé és sinònim d'una bona qualitat de vida. Per això, els trastorns del son poden afectar molts aspectes de la nostra salut, entre els quals la visió. Així ho posa de manifest una part de les 720 persones enquestades per al 1r Baròmetre sobre Benestar Ocular, elaborat per Miranza amb motiu del Dia Mundial de la Visió.

Entre altres aspectes, els enquestats que dormen menys de sis hores al dia consideren que la seva visió és pitjor, en comparació amb els que descansen set hores o més. Aquest col·lectiu declara que té símptomes d'incomoditat ocular més accentuats que la mitjana, com també més sensibilitat a la llum, sensació de sorra, molèsties oculars o una certa dificultat per fer tasques quotidianes, com llegir o mirar pantalles. En aquest sentit, tot i que la relació entre visió i son és un camp molt ampli, “s'observa una certa relació entre els trastorns del son i unes certes patologies o molèsties oculars, especialment quadres de sequedat ocular que l'oftalmòleg ha de valorar”, explica el Dr. Borja Corcóstegui, expert en retina de l’IMO Grup Miranza.

L'ull sec i el seu vincle amb el son

El descans és un dels aspectes al qual hem de prestar atenció especial si patim sequedat ocular o ull sec: “En primer lloc, hem de tenir en compte que aquesta síndrome pot produir alteracions en el son, atès que les molèsties oculars que produeix, com la sensació de sorra, poden dificultar que dormim adequadament”, prossegueix Corcóstegui.

Cal tenir en compte que dormir bé té un efecte regenerador i reparador en la majoria dels nostres òrgans i els ulls no en són una excepció. “De fet, durant el son també fem descansar la superfície ocular, estretament lligada a la qualitat de la llàgrima”, aclareix l'oftalmòleg. A més, “l'ull sec és un procés inflamatori crònic, que pot empitjorar si dormim malament perquè no es produeix la regeneració cel·lular necessària perquè la llàgrima tingui totes les substàncies per a la correcta lubricació de la superfície dels ulls”, explica l'especialista.

Apnea/hipoapnea del son: del nervi óptic a les parpelles

D’una altra banda, la síndrome d'apnea/hipoapnea del son (SAHS) és una malaltia que causa episodis repetits durant els quals es para la respiració i s'obstaculitza el flux d'aire mentre la persona dorm. En l’àmbit ocular, “és una malaltia vinculada a patologies, algunes de les quals greus, com el glaucoma, un grup de malalties que ocasionen un mal progressiu al nervi òptic i que tenen com a factor de risc principal la hipertensió ocular”, adverteix Corcóstegui. Segons l'expert oftalmòleg, “investigacions recents apunten al fet que les persones amb SAHS tenen més predisposició a desenvolupar uns certs tipus de glaucoma”.

De la mateixa manera, la SAHS també s'ha relacionat amb una altra afecció, en aquest cas, de les nostres parpelles, anomenada síndrome de la parpella laxa. “Es tracta d'un trastorn que sembla donar-se en un 25-40% de les persones amb SAHS, condició que, al seu torn, presenta la gran majoria de persones amb hiperlaxitud palpebral”, prossegueix Corcóstegui. No obstant això, “els mecanismes que relacionen totes dues afeccions s'estan estudiant, com també el benefici que pot tenir el tractament del son per evitar els símptomes i lesions derivats”, exposa l'expert.

Una altra malaltia causada per la SAHS és la neuropatia òptica isquèmica anterior (NOIA). “Aquesta patologia es caracteritza per una pèrdua brusca de la visió causada per la interrupció del flux sanguini que arriba del cap al nervi òptic. Podríem dir que és similar a un 'infart'”, prossegueix Corcóstegui.

En conclusió, l'expert adverteix que, “si dormim poc i malament, és probable que, a la llarga, desenvolupem trastorns o patologies oculars”. Per això, recomana que les persones que notin que la qualitat del son no és bona o que presentin canvis en el descans, incloguin l'oftalmòleg en la seva rutina de revisions mèdiques per detectar i tractar a temps qualsevol malaltia de la visió.

