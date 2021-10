El consum de fruits secs no produeix augment de pes, malgrat la seva alta densitat energètica i contingut de greix, i fins i tot pot estar associat amb una disminució de les mesures d'adipositat, segons els resultats d'un estudi realitzat per un equip internacional d'investigadors liderat pel grup del CIBEROBN de la Unitat de Nutrició Humana de la URV-IISPV. L'estudi, realitzat en col·laboració amb la Unitat d'Assajos Clínics i Síntesis del Coneixement 3D i la Universitat de Medicina de Toronto (el Canadà) i publicat recentment en la revista científica 'Obesity Reviews', recomana el consum diari d'aproximadament 30-45 grams al dia perquè pot tenir beneficis per a la salut.

Els fruits secs es recomanen per a la salut cardiovascular, però persisteix la preocupació que poden contribuir a l'augment de pes a causa de la seva alta densitat energètica i contingut de greix. Els fruits secs han estat recomanats per les guies dietètiques i de pràctica clínica per a la diabetis i la salut cardiovascular. «Malgrat aquestes recomanacions, es manté la preocupació entre els consumidors que els fruits secs poden contribuir a l'augment de pes a causa de la seva alta densitat energètica i contingut de greix, registrant-se a tot el món un consum de fruits secs per sota de les quantitats que es recomanen per obtenir beneficis per a la salut», apunta l'investigador principal del CIBEROBN, Jordi Salas.

Davant l'alarmant augment de la prevalença de sobrepès i obesitat, algunes associacions científiques han advertit del consum excessiu de fruits secs al mateix temps que els recomanen per a la prevenció de malalties cardiovasculars. Segons aquesta inquietud entre la població general, s'ha realitzat una revisió d'assajos clínics aleatoritzats recollint tota evidència científica disponible. Mitjançant aquest mètode s'han aplicat mètodes estadístics que permeten sintetitzar els resultats. A més, es va aplicar l'enfocament Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation (GRADE), que permet qualificar la certesa de l'evidència obtinguda amb els resultats científics. Aquesta eina ha estat adoptada per més de 100 organitzacions de tot el món, inclosa l'Organització Mundial de la Salut, per realitzar recomanacions de pràctica clínica i polítiques de salut.

La present revisió sistemàtica realitza un meta-anàlisi de set cohorts prospectives úniques i 114 comparacions d'assajos, que involucren a 569.910 i 5.783 participants, respectivament, amb una avaluació GRADE completa de la certesa de l'evidència de l'impacte que tenen els fruits secs en les mesures d'adipositat. Atès que el consum de fruits secs és molt baix a tot el món, segons Stephanie Nishi, primera autora d'aquest estudi, «els fruits secs es poden recomanar lliurement sense que existeixi la preocupació que puguin contribuir a l'augment de pes, igual que es fa amb altres aliments saludables per al cor, com és el cas de les fruites i verdures».