Com cada 19 d'octubre, aquest dimarts se celebra el Dia Mundial Contra el Càncer de Mama. És un recordatori del compromís social enfront de la lluita contra aquesta malaltia, que és la més freqüent en les dones occidentals. A Espanya, el 2020 es van diagnosticar 34.088 nous casos, segons el Sistema Europeu d'Informació del Càncer (ECIS).

Però, què és?

El càncer de mama és un tumor maligne que s'origina en el teixit de la glàndula mamària. Aquests es caracteritzen per tenir un creixement descontrolat i expandir-se en els teixits, informa l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC). Estan formats per cèl·lules que han acumulat mutacions genètiques, cosa que els permet evitar el control del cicle de divisió cel·lular, amagar-se en el sistema immune i infiltrar els teixits del voltant. Poden traslladar-se a altres òrgans i acabar formant tumors nous (metàstasi).

Com es desenvolupa?

El nostre cos està format per òrgans, que a la vegada estan formats per cèl·lules. Aquestes es van dividint i regenerant-ne de noves, per així reemplaçar les velles. Aquest procés està regulat per una sèrie de mecanismes que donen ordres a les cèl·lules i els indiquen quan han de dividir-se o quan morir, segons s'explica al web d'AECC. Quan algun d'aquests mecanismes s'altera i les cèl·lules no es reparen i acaben acumulant amb cada divisió més errors (mutacions). Això les permetrà multiplicar-se de forma descontrolada i evitar el sistema immune. Quan ja poden envair teixits, òrgans del voltant i traslladar-se a altres parts del cos, es denomina tumor maligne.

Com detectar-lo?

El càncer de mama no avisa, però sí que et pots avançar. Segons indica l'AECC, les possibilitats de curació si es detecta a la seva etapa inicial, és del 100%. Per a fer-ho, és important fer-se mamografies, ja que permeten detectar anomalies fins dos anys abans que siguin palpables. També és clau fer-se autoexploracions i acudir al metge si es detecta algun element estrany a les mames. Igualment és recomanable portar hàbits de vida saludables.

Quins tractaments quirúrgics es duen a terme?

L'AECC indica que cal un ingrés hospitalari durant menys d'una setmana, generalment, però el tipus d'intervenció pot variar en cada cas. En primer lloc, segons diversos factors com la localització del tumor o la dimensió de les mames, es pot requerir una cirurgia conservadora. Aquesta sempre ha de ser complementada amb radioteràpia. Pot ser una tumorectomia, és a dir, l'extirpació del tumor i un marge de teixit sa o una quadrantectomia, que suposa l'extirpació del quadrant on s'ubica el tumor. Si la cirurgia no és conservadora, es procedeix a la mastectomia, és a dir, l'extirpació de tota la mama. Sigui quina sigui la intervenció, és clau que es dugui a terme la valoració dels ganglis axil·lars.

Cal fer revisions periòdiques?

Un cop aplicats els tractaments, cal tornar a la vida normal. Tot i això, és important dur a terme revisions periòdiques per confirmar l'estat del pacient, seguir la seva evolució i detectar qualsevol rebrot de la malaltia. El metge serà qui determini cada quant és necessari dur-la a terme.

Es pot reconstruir la mama?

Sí, de fet, aquestes intervencions permeten millorar l'estètica de la mama, el que generalment té efectes sobre l'estat d'ànim de les pacients, explica l'AECC. Entre les opcions disponibles, es poden col·locar implants o teixits de la mateixa pacient per a fer-ho. Per exemple, es poden fer servir teixits abdominals, de l'esquena o dels glutis.