El pròxim diumenge, 31 d'octubre, els rellotges s’endarrereixen una hora per entrar a l’horari d’hivern. Per tant, a les tres de la matinada del diumenge, els rellotges s’hauran de retardar a les dues. D’aquesta manera, el sol sortirà més aviat al matí i es farà fosc també més aviat. En definitiva, hi ha les mateixes hores de sol, però en horaris diferents. Ens afecta aquest canvi d’hora?

El fet que el sol surti abans i es pongui també abans, fa que hi hagi menys hores de llum a la tarda, però en canvi, la gent que matina gaudirà de més hores de llum solar quan s’aixequi, que afavoreix la salut.

El canvi d’hora, d’altra banda, afecta els bioritmes. Aquests canvis poden afectar d’una manera més sensible a les persones amb patologies, als infants lactants i a les mascotes. Aquest canvi d’hora pot afectar a l’estat d’ànim, que durant uns dies pot ser més baix del normal, però que en pocs dies tornarà a l’estat de sempre. També pot afectar els horaris habituals de son.

Els efectes en els bioritmes del canvi d’hora són similars als que provoca un llarg viatge, el conegut com el ‘jet-lag’, encara que d’una manera més lleu. En poc temps l’organisme compensa el canvi i s’adapta.