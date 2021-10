El Departament de Salut desactivarà el 2 de novembre l'aplicació de seguiment i vigilància de símptomes STOP COVID19 CAT. L'eina es tancarà de manera definitiva després d'un any i mig de funcionament i 1.600.000 descàrregues. Salut ha pres aquesta decisió després d'analitzar la situació actual de la pandèmia, on les necessitats de vigilància i seguiment de símptomes i activació de les emergències, que resolia inicialment l'aplicació, ja estan cobertes i consolidades per l'atenció primària i el 061. Durant el temps que ha funcionat, s'ha activat en 4.900 ocasions el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per casos que requerien una assistència urgent.

El Departament ha afirmat que aquesta xifra demostra el seu impacte directe i el fet que hagi estat una peça clau en l'engranatge digital de cribratge, detecció, seguiment i vigilància de casos de covid-19, especialment a l'inici de la pandèmia.

L'aplicació va deixar d'estar disponible aquest dilluns a les diferents botigues en línia i durant aquests dies s'aniran enviant notificacions per informar del tancament als usuaris que encara la tinguin descarregada. L'eina es va posar en marxa el 18 de març del 2020 i servia perquè els ciutadans poguessin reportar els símptomes que experimentaven. A més, oferia informació sobre la nova malaltia i sobre com actuar.