Novetats a l’hora de demanar cita al Centre d’Atenció Primària. El Servei Català de la Salut ha dissenyat un nou sistema a través del qual es podrà agafar dia i hora, explicant el motiu de la consulta, i només quan realment faci falta que ens visiti un metge o infermera. Aquests canvis responen a la falta de personal sanitari, i estan enfocats a tenir més temps per atendre mèdicament.

A partir d’ara es pot demanar cita al CAP a través d’internet o de l’aplicació La Meva Salut, amb el codi identificador de la targeta sanitària. A més de sol·licitar la visita amb un metge, es podrà tramitar una baixa i renovar el pla de medicació, entre altres opcions.

Per accedir a citasalut.gencat.cat només és necessari el codi d’identificació personal (CIP), que és la combinació de lletres i números que apareix a la targeta sanitària. També es pot fer a través de La Meva Salut: s’hi ha d’accedir com sempre, seleccionar l’opció de ‘Cita prèvia’ i, després, triar ‘Programar visites d’atenció primària’.

Casos no urgents

El sistema està destinat a problemes de salut que no requereixin una atenció immediata i urgent. En funció del motiu, el sistema donarà una resposta, que no sempre serà una visita presencial.

Les visites als serveis d’atenció especialitzada, com ara les proves diagnòstiques i les consultes amb determinats especialistes, són per derivació. Això vol dir que han de ser prescrites per un professional de l’equip d’atenció primària del CAP de referència o del servei d’urgències que hagi atès el pacient, si és el cas.

També pot ser presencial: si no se sap quin és el CAP assignat, es pot consultar el cercador de centres posant-hi l’adreça del pacient. I per telèfon: si el centre és gestionat per l’Institut Català de la Salut, es pot trucar al 93 326 89 01. Si és gestionat per una altra entitat proveïdora d’atenció primària, es pot trucar directament al CAP.