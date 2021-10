En els Últims anys s’ha detectat un nou trastorn de la conducta alimentària relacionat amb el consum de l’alcohol, la alcohorèxia. Fàtima Servián Franco, professora en el Grau de Psicologia i en el Màster Universitari en Nutrició i Salut de VIU – Universitat Internacional de València, explica que «segons diversos estudis, es denomina alcohorèxia a la conducta de restringir el consum d’aliments amb alta aportació calòrica per a ingerir begudes alcohòliques en excés. Es pot englobar dins dels trastorns de la conducta alimentària com l’anorèxia nerviosa o la bulímia nerviosa».

Es tracta d’un trastorn que s’identifica majoritàriament en noies universitàries entre 18 i 24 anys que presenten una distorsió de la imatge corporal. L’experta assenyala que «el patró habitual d’aquest desordre inclou tres dimensions: consum d’alcohol, desordre d’alimentari i activitat física».

Els símptomes de l’alcohorèxia

La simptomatologia que sol presentar, a més de comptar les calories dels aliments i begudes ingerides, «es basa a deixar de menjar hores o dies sencers previ a l’episodi de la ingesta de beguda alcohòlica i incrementar posteriorment l’activitat física per cremar les calories en excés». Els joves amb aquesta simptomatologia tracten d’equilibrar la ingesta d’aliments per a evitar incrementar el seu pes corporal, indica Servián.

Pel que fa a les conseqüències d’aquesta alteració de la conducta alimentària, la docent de VIU destaca com a principals «les greus deficiències de nutrients, desordre alimentós, efecte de la intoxicació augmentada, temor irracional sobre l’excessiva ingesta de calories i l’augment de pes, així com tot el que aquestes pràctiques comporten a nivell emocional i conductual».

Com es pot detectar aquest trastorn?

L’experta assegura que el rol de la família en el tractament dels trastorns de conducta alimentària és fonamental perquè com més aviat s’acudeixi a teràpia amb un professional de la salut millor pronòstic hi ha per a aquesta mena de trastorns. A l’hora d’identificar-ho explica que «el patró habitual del desordre de la alcohorèxia està a comptar les calories dels aliments, de les begudes ingerides o deixar de menjar. Aquí veiem que alguna cosa està passant, són senyals d’alerta i sempre prèvies a l’episodi d’ingesta de begudes alcohòliques, així com incrementar posteriorment l’activitat física per a cremar aquestes calories».

«Per tal que la família pugui advertir de l’alcohorèxia hem de tenir en compte que la prevalença d’aquest trastorn és majoritàriament en estudiants que inicien la seva etapa universitària i també s’ha trobat que una part d’aquesta població viu en residències universitàries», explica Fàtima Servián. En general, el perfil de risc per patir aquest trastorn és una dona menor de 21 anys que resideix en un col·legi major, residència universitària o pis de lloguer i amb el risc de trastorn psiquiàtric. A més, tenen un patró dietètic restrictiu i això es tradueix en menys presència d’aliments amb alta densitat calòrica, «s’aïllen a l’hora del menjar i hi ha uns canvis de comportament molt evidents abans de les sortides nocturnes», remarca.