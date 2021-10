Vols elevar els pits, rejovenir-los i donar-los un aspecte i posició més proporcionats amb el teu cos? Amb el sistema BreastTite ho pots fer sense necessitat de cicatrius i en una sola sessió.

BreastTite es pot realitzar a qualsevol edat, però es recomana la intervenció si, després de l’embaràs, canvis de pes o pel pas del temps, les mames han perdut la seva fermesa. També si hi ha pèrdua de teixit mamari en el pol superior, o si l’arèola i el mugró miren cap avall.

Consideracions?

Amb BreastTite es poden aconseguir de dos a cinc centímetres d’elevació en un sol tractament, amb una mitjana d’uns tres centímetres. Aquesta tècnica no es recomana en pacients amb els pits molt caiguts, ja que els resultats obtinguts no seran els esperats, per a la qual cosa en aquest cas s’aconsella una mastopèxia clàssica. En mames petites es pot aconseguir un volum més gran col·locant una pròtesi al mateix temps que es du a terme l’elevació mamària amb BreastTite.

Com es realitza?

BreastTite es fonamenta en la tecnologia de Bodytite. Es fa una mínima incisió a prop de l’àrea a tractar i s’aplica un gel estèril sobre la pell. S’utilitza una cànula amb un doble aplicador. A través de la incisió realitzada s’introdueix la cànula interna al greix subcutani, que en el seu extrem mitjançant un elèctrode aplica les ones de radiofreqüència. La segona cànula va per fora de la pell amb el segon elèctrode, que permet que l’energia es transmeti homogèniament entre els dos elèctrodes, de manera bidireccional. Les ones de radiofreqüència RFAL bipolar produeixen l’escalfament i provoquen la contracció del teixit subdèrmic i la retracció de la pell. Així, s’aconsegueix una recol·locació dels teixits en la seva posició inicial.

Aquesta intervenció quirúrgica se sol realitzar sota anestèsia local amb sedació i i no és necessari ingrés hospitalari. A clínica Dr. Sáez, a Manresa, t’informarem i t’assessorarem.