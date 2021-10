Aquest octubre s’han commemorat les malalties reumàtiques, amb l’objectiu de conscienciar la població sobre els problemes que afecten les persones que en pateixen. Són malalties que afecten l’aparell locomotor; és a dir, les articulacions, músculs, tendons i lligaments, així com el teixit connectiu, i també inclouen les malalties metabòliques de l’os. El principal símptoma és el dolor articular, en ocasions també provoca inflamació i deformitat de les articulacions i limitació de la seva mobilitat. Alguns reumatismes inflamatoris poden afectar altres òrgans diferents de l’aparell locomotor, com el cor, els ronyons, els pulmons, el sistema nerviós i la pell, i apareixen símptomes propis d’aquests processos.

En l’àmbit nutricional, la ingesta de calci i vitamina D són importants per a la prevenció d’aquestes malalties, que tenen una elevada prevalença en la població.

La ingesta de calci ha de ser constant i diària, s’ha d’evitar dejunis prolongats. Alguns dels aliments rics en calci són: llet en pols, formatges, mató, sardines en llauna, xocolata, anxoves, ametlles, soja, tofu, figues seques, llavors de sèsam, vegetals de fulla verda.

Pel que fa a la vitamina D, és important per a la bona absorció de calci i també influeix en el to i la contracció muscular. En l’alimentació, la vitamina D només ens cobreix el 10% de les necessitats. Els aliments són pobres en vitamina D, per això és important l’exposició a la llum del sol.