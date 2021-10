Vivim una època on la paraula contagi ens ha canviat la vida. Aturar els contagis ha esdevingut una de les principals tasques dels darrers dos anys, arran de la covid. Evidentment hem d’estalviar-nos mals contagis. De fet, a part de les malalties de caràcter contagiós, el mal humor, la insolidaritat, l’egoisme i un llarg etcètera de contravalors també tenen facilitat de transmissió.

Segur que coneixeu alguna persona que és especialista en emetre vibracions que automàticament es converteixen en conflicte. No els doneu el vostre temps a aquests contagiadors de mal rotllo. Sense el vostre temps d’atenció, són inofensius. Les emocions es contagien, les dolentes i les bones també. Repetim: les bones també! I aquí és on volem rescatar la paraula contagi. Contagiar el somriure. «M’has contagiat la cançó». Hi ha hagut un contagi col·lectiu d’il·lusió després de l’entrenament de judo. Aquí la paraula contagi seria sinònim d’enganxar. Transmetre i traspassar energies positives de bon matí és una necessitat.

Començar bé el dia, quan és possible, té beneficis per a la nostra salut. La salut personal, i la bona relació del grup on convivim. Saludar amb un «bon dia» és un bon desig, un gest mínim de bon rotllo. Això mateix passa en les dinàmiques esportives. L’energia quan queda estancada , quan no flueix, genera contagis negatius. N’hem de ser conscients i obrir finestres. També és molt actual això de ventilar. Canviar les dinàmiques. Sobretot aprofitar les aportacions de contagis positius dels membres del grup. Dins dels grups sempre hi han persones amagades , gent que està en posicions discretes que tenen bones aportacions. Això passa en totes les estructures grupals que coneixeu.

En el panorama musical també hi han artistes que treballen des de la discreció. El Joan Garriga n’és un exemple. Ens regala la seva música. Les seves cançons encomanen vibracions positives. La lletra de Fa bon temps contagia alegria. Joan Garriga ens convida a «aixecar la mà , anem a ballar a un circ al Montseny, escoltar la nit serena, bona cara pels valents, la guerra és derrota…». La lletra es trena amb el so del seu acordió. Ens contagia bones notícies i bon temps. Avui acabem amb un deures senzills de fer: escoltar Fa bon temps de Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic.