Creu Roja impulsa una campanya per millorar el benestar i la salut mental, que, segons l’entitat, han empitjorat a causa de la pandèmia de la covid. Creu Roja denuncia que «relativament poques persones» tenen accés a serveis de salut mental de qualitat, i afegeixen que l’accés a una atenció de salut mental de qualitat i assequible ha «disminuït encara més» arreu del món perquè la pandèmia ha «pertorbat» els serveis de salut. En aquest context, l’entitat ha elaborat un seguit de vídeos amb recomanacions sobre com afrontar el dol o com gestionar l’ansietat, l’aïllament o la incertesa, per exemple. També ha programat tallers de gestió emocional per a usuaris o un taller de gestió de l’ansietat per a personal tècnic i voluntari.

Segons dades de l’entitat, prop de 1.000 milions de persones arreu del món viuen amb un trastorn mental, 3 milions moren cada any pel consum nociu d’alcohol i una persona se suïcida cada 40 segons.

Els factors que han empitjorat el benestar i la salut mental durant la pandèmia, segons Creu Roja, han estat la infecció i el risc d’infecció en centres d’atenció de llarga durada com els centres residencials i les institucions psiquiàtriques; els obstacles per reunir-se amb persones cara a cara; el fet que el personal de salut mental hagi estat infectat pel virus i el tancament dels centres de salut mental per convertir-los en centres d’atenció per a persones amb covid.

Per tot plegat «es fa necessari, avui més que mai, trobar formes innovadores de parar esment a la salut mental i posar en marxa iniciatives per reforçar el suport i l’acompanyament psicosocial a les persones que més el necessiten», conclouen des de Creu Roja.

La Marató de TV3, per la salut mental

La trentena edició de la Marató de TV3, dedicada a la salut mental, tindrà lloc el diumenge 19 de desembre. La temàtica que s’ha triat afecta una de cada quatre persones en algun moment de la vida, amb impactes elevats tant des del punt de vista social com sanitari i de qualitat de vida dels afectats i del seu entorn. La Fundació La Marató i TV3 i Catalunya Ràdio han encetat una campanya per divulgar i sensibilitzar sobre la salut mental, i contribuir, així, a normalitzar i visibilitzar aquests trastorns. D’aquí que s’hagi triat l’eslògan La Marató que trenca murs. Entre d’altres, s’han programat milers de sessions divulgatives als centres educatius d’arreu de Catalunya.

Els responsables de la Marató indiquen que més de la meitat dels trastorns de salut mental comencen a l’adolescència, i subratllen que la prevenció i el tractament precoç són «fonamentals» per aconseguir una evolució positiva. En aquest sentit alerten, però, que el 45% dels afectats no demana l’ajuda necessària.

D’altra banda, per commemorar el trentè aniversari de la marató solidària s’han dissenyat diverses accions especials i participatives, com ara l’exposició 30 anys de la teva Marató o una samarreta solidària dissenyada per Jordi Labanda. Des d’avui ja es poden fer donatius.