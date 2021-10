Conscient dels reptes que sorgeixen constantment en l’atenció mèdica i de les necessitats presents i futures de la població, Assistència Sanitària complementa la seva oferta amb serveis de nova generació. En aquesta línia, aquest mes d’octubre ha obert les portes Assisport, el seu nou centre de medicina de l’esport, en un ampli espai de 1.400 metres quadrats al cor de Barcelona. Es tracta d’un projecte que neix amb l’esperit d’optimitzar les capacitats físiques de les persones en la pràctica de l’esport de forma adequada i segura, on la prevenció té un paper fonamental.

El centre presta els seus serveis en exclusiva i de forma totalment gratuïta a persones assegurades a Assistència Sanitària amb pòlisses de serveis complets que facin exercici regularment o que s'hi vulguin iniciar. Assisport compta amb professionals de reconegut prestigi i amb la col·laboració dels serveis mèdics del FC Barcelona.

Com que es tracta d'un servei individualitzat i innovador, la d'Assisport està essent una obertura per fases per garantir els nivells de qualitat d’Assistència Sanitària. És per això que, en aquesta etapa inicial, ha arrencat una prova pilot que s'anirà ampliant de forma gradual.

La promoció d'hàbits saludables i dels avantatges de l'esport és una forma efectiva de concebre la medicina del segle XXI, d’aquí la importància d’aquesta aposta de futur. A més, a les instal·lacions d’Assisport, actuals i de màxima centralitat dins de la ciutat de Barcelona, també presta servei el Centre d’Atenció continuada de Traumatologia d’Assistència Sanitària. El centre segueix proporcionant els serveis exclusius d’atenció d’urgències lleus de traumatologia amb el mateix equip expert i amb el mateix horari (de dilluns a divendres, de 9:00 a 20:00 hores), tal com ha estat fent des de la seva creació i posada en marxa primer al Camp Nou i, més recentment, al carrer Còrsega, també a Barcelona.