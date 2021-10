Michael Porter és referent mundial en estratègia empresarial, professor de la Universitat Harvard i creu de Sant Jordi concedida el 1998 per la seva aportació al model de clústers que va adoptar la Generalitat. Aquest guru justifica la necessitat de disposar d’una estratègia per definir i comunicar la posició única d’una organització, i determinarà com s’han de combinar els recursos, les habilitats i les seves competències per crear valor. El marc estratègic d’una empresa es dibuixa definint el propòsit, la visió i la missió que la guiaran i inspiraran. El que funciona bé per a les organitzacions també es pot aplicar al terreny personal. Les persones més pròsperes, en tots els sentits, no només l’econòmic, tenen en comú un mapa estratègic únic i intransferible que les inspira i guia.

Propòsit, visió i missió

El propòsit és la raó de ser, el que inspirarà els perquè i per a què. La missió defineix com arribarem al propòsit i mostra els àmbits en què actuarem, com ho aconseguirem, i quan. La visió indica com volem que sigui el món, en quina mesura millorem nosaltres mateixos i els altres gràcies al nostre propòsit i missió.

Us comparteixo un propòsit inspirador que s’associa a la marca 3M: «Resoldre problemes sense solució de forma innovadora». Influeix en totes les seves àrees i competències, des de la política de personal fins a la diversificació de productes. Una màxima a 3M és que un humà entra cada 20 segons en contacte amb alguna cosa relacionada amb la seva empresa. Fabriquen més de 60.000 productes, des de coles, i abrasius a material mèdic i acumulen més de 105.000 patents registrades que creixen a un ritme de 3.000 a l’any. Als fundadors de 3M «Resoldre problemes sense solució» ja els apassionava el 1902 quan van crear la Minnesota Mining and Manufacturing (d’aquí ve 3M) i van fracassar en el seu intent en crear una indústria minera. Un propòsit és tan poderós que ajuda a convertir fracassos amb èxits com el que es va donar en la invenció del famós post-it groc: inicialment un error en el desenvolupament d’una potent cola per a la indústria aeronàutica. Un empleat de 3M, cinc anys després, va observar que el «fiasco» tenia una qualitat única: aplicat a un paper s’enganxava i desenganxava moltes vegades de forma lleu però suficient i sense deixar rastre!

En l’àmbit personal, trobar un propòsit és una activitat molt emocionant: durant el camí descobrirem alguna cosa que ja estava present i potser no era evident. És com un ADN que ja s’intuïa en la nostra infància i que assumíem com natural. En algunes persones ha desenvolupat una vocació, de vegades en edats molt primerenques, en d’altres no és tan evident i continua amagat esperant ser descobert. Crec que tots els éssers humans tenen un propòsit en aquesta vida, ho sàpiguen o ho ignorin.

Potser el teu propòsit també s’amaga darrere d’algun fracàs. Fuig de frases estèticament impecables i intenta simplement contestar aquesta pregunta per començar a descobrir el teu propòsit: Què t’apassiona?.