La miopia es caracteritza per una mala visió dels objectes llunyans i, actualment, afecta el 25% de la població, tot i que aquesta xifra varia segons la zona geogràfica i va en augment. Malgrat que aquest defecte de refracció es pot corregir amb ulleres, lents de contacte o amb una cirurgia per a prescindir d'aquests ajuts, les persones amb miopia, encara que s’hagin operat, presenten més risc de patir malalties oculars, algunes d'elles greus, com el despreniment de retina.

Parlem amb el Dr. Carlos Mateo, de l’IMO Grup Miranza, cirurgià amb més de 35 anys d'experiència en oftalmologiasobre la relació entre la miopia i aquesta greu malaltia ocular.

Per què els miops tenen més possibilitats de patir despreniment de retina?

Generalment, es deu al fet que l'ull miop és més allargat del que seria habitual i, en alguns casos, presenta deformitats en la seva estructura. Això augmenta el risc que es formin forats o esquinçaments que donen lloc a un despreniment de retina. De fet, s'estima que més del 65% dels casos de despreniments de retina es donen en persones amb miopia.

Una dada important és que la incidència d'aquesta malaltia augmenta amb el nombre de diòptries, per exemple, les persones amb més de 3 diòptries tenen 10 vegades més risc de patir un despreniment de la retina. I els alts miops (més de 8 diòptries) presenten un risc encara més gran, el qual el multiplica fins al 60% en persones amb més de 10 diòptries. Això és degut al fet que l'ull acostuma a ser més allargat, respecte a un ull amb menys diòptries i les estructures del seu interior s'estiren i afebleixen, cosa que dona lloc a complicacions oculars que poden ser molt greus, com el despreniment de retina.

Què recomaneu als miops perquè previnguin un despreniment de retina?

Poc podem fer, perquè la miopia està lligada a les característiques anatòmiques de l'ull. Dit això, cal tenir en compte, també, que els ulls dels alts miops poden continuar creixent més enllà dels 50 anys aproximadament i això, al seu torn, pot ocasionar canvis en les estructures internes de l'ull. Per això, el meu consell és que les persones amb miopia, amb més de 5-6 diòptries, acudeixin a revisions periòdiques amb l'oftalmòleg per a detectar a temps qualsevol símptoma visual, atès que alguns poden passar desapercebuts perquè no causen dolor o una pèrdua important de visió al principi.

En el cas del despreniment de retina, els símptomes més comuns són: l'aparició brusca de cossos o mosques flotants (especialment si n’augmenta el nombre), centellejos o flaixos (amb els ulls oberts o tancats i quan els movem) i veure una “cortina” o “ombra” negra que cau en el camp visual.

En cas de notar aquests símptomes, és molt important sol·licitar visita amb un oftalmòleg expert en retina.

Si la persona miop se sotmet a una cirurgia per a prescindir de la dependència de les ulleres, pot evitar aquestes malalties?

La cirurgia refractiva és una solució molt demandada per les persones amb miopia, perquè els permet tenir més comoditat visual. No obstant això, és important tenir en compte que, tot i que ja no facin servir ulleres o lents de contacte, l'ull continua sent miop des d'un punt de vista anatòmic. Per això, insistim que aquest grup de pacients es faci revisions periòdiques amb l'oftalmòleg, malgrat que ja no necessitin ulleres o lents de contacte.

Quan ja hi ha despreniment de retina, com es pot tractar?

L'ideal és poder detectar precoçment algunes de les alteracions inicials que poden donar lloc a un despreniment de retina, com els esquinçaments o els forats en aquesta zona de l'ull, perquè així podem tractar-les a temps, per evitar danys majors.

Quan es produeix el despreniment de retina, el tractament és sempre quirúrgic. Els cirurgians especialitzats en retina coneixem molts tipus de tècniques, que ens permeten oferir solucions personalitzades als pacients que confien en nosaltres. Per exemple, en alguns casos, duem a terme la cirurgia des de l'exterior de l'ull (cirurgia escleral), de forma menys invasiva i amb molt bons resultats visuals. D'altra banda, també duem a terme la cirurgia típica del despreniment de retina, la vitrectomia, una intervenció que els experts de l’IMO Grup Miranza fa més de 30 anys que practiquem amb molt bons resultats. Afortunadament, això ha permès que molts pacients amb malalties de la retina que antigament perdien irremeiablement la vista l'hagin pogut recuperar o mantenir.