Rentar-se les dents després dels àpats és una rutina molt necessària, tot i que no tothom ho fa. I d'entre els que sí, cal estar alerta, perquè potser no es fa bé. Un dels errors més comuns és mullar el raspall abans de rentar-nos les dents. I és que és millor que estigui sec perquè, d'aquesta manera, arrossegarà millor la brutícia i les restes de menjar de la superfície i els espais entre les dents. A més, amb l'aigua, es pot generar massa espuma, desaconsellable per a un raspallat correcte.

Recorda també que no cal utilitzar més pasta dental de la necessària. No cal cobrir tot el raspall amb pasta de dents, ja que posant-ne només una mica, de la mida d'un cigró, ja n'hi ha prou!