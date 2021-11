Quina edat diries que tens si no sabessis quin any vas néixer? Històricament, s'ha calculat els anys que té una persona només a partir de la seva data de naixement, la qual cosa indica l'edat cronològica. Però, qui no ha escoltat mai a algú dir que aquesta no és la seva edat, que se sent més jove o que ja li pesen els anys? I és que si un se sent més jove és probable que ho sigui en la seva edat biològica perquè els hàbits d'alimentació, somni, activitat física i les condicions socioeconòmiques i laborals són alguns factors que, cada vegada més, determinen l'edat real o biològica de la població.

Un estudi elaborat per Vivaç, la marca d'assegurances de salut de Línia Directa Asseguradora, conclou que el 71% dels catalans se senten més joves del que indica la seva edat cronològica, concretament acostumen a restar-se 4,5 anys. D'altra banda, el 16% dels catalans es veuen amb l'edat que tenen i només el 13% es percep major del que és.

Per sexe, el 65% de les dones es veuen més joves, mentre que només un 58% senten tenen aquesta percepció. Específicament, les dones tendeixen com a mitjana a treure's uns 4,8 anys davant dels 4 anys que es resten els homes. Malgrat tenir una percepció del seu estat de salut lleugerament inferior al dels homes, sentir-se pitjor en termes econòmics, practicar esport de forma menys regular i dormir pitjor, elles tenen una millor alimentació i fumen i beuen alcohol en menor proporció que ells.

Per Comunitats Autònomes, els habitants d'Extremadura (6 anys), Regió de Múrcia (5,7), Andalusia i Galícia (5,2) al costat de Catalunya (4,5) són els qui més joves se senten respecte a la seva data de naixement, tots ells per sobre de la mitjana nacional de 4,5 anys. Mentrestant, de La Rioja (1,6), madrilenys (3) i navarresos (3,5) són els que menys anys es resten, la qual cosa es relaciona també amb la seva percepció de salut i exposició a estrès.

Per franges d'edat, mentre aquells que se situen entre els 20 i 29 anys arriben fins i tot a sumar un any en la seva edat cronològica, aquells amb una edat compresa entre 70 i 79 anys segons la seva data de naixement tenen una edat cronològica mitjana de 73,05, però s'atribueixen una edat real entorn dels 63, deu anys menys. Això significa que, a Espanya, el grup de la tercera edat està més sa mentalment que mai abans en la història. Aquesta tendència a restar-se anys a mesura que avança l'edat correlaciona que els majors (de 70 a 79 anys) són també el grup d'edat que millors hàbits de salut manté, en ser el col·lectiu que en major proporció practica esport almenys 2 o 3 vegades per setmana (6 de cada 10 persones); que més camina; el que manté una millor alimentació (gairebé el 79% segueix la dieta mediterrània), en consumir de manera habitual fruites, verdures, llegums i peix; i el que menys fuma (8 de cada 10 no ha fumat mai o ja no fuma) i menys alcohol beu (el 77% ha begut en l'últim any, enfront d'una mitjana del 85,61%).

La diferència entre l'edat cronològica i la biològica pot tenir un enorme impacte en el dia a dia dels ciutadans en molts nivells de la vida. Així, en el futur podria arribar a influir en productes com les assegurances de salut, entre altres, de manera que tindran l'habilitat de cuidar-se per si soles per més temps, i tendiran a tenir menys malalties.

Influència de l'estat de salut i benestar i de la salut mental

Els hàbits de salut i la mateixa percepció dels nivells de salut i benestar tenen, per tant, una clara influència en l'edat que s'atribueixen les persones. Com millor és l'estil de vida que porta un individu i millor se senti en termes de salut, situació afectiva i econòmica, més jove tendeix a sentir-se. Així, per exemple, aquells que diuen sentir-se més joves del que són, valoren el seu estat de salut amb 75,4 punts de mitjana sobre 100, mentre que els qui s'afegeixen anys la valoren gairebé 14 punts per sota (61,7). El mateix succeeix amb la percepció que tenen les persones de la seva situació afectiva (71,9 els qui es lleven anys enfront de 65,8 dels qui es veuen més majors) i econòmica (59,2 versus 49,6).

D'igual manera, quant a l'impacte de la salut mental, 8 de cada 10 espanyols que senten tenir una edat superior a la que els correspon segons la seva data de naixement estan sotmesos a nivells d'estrès alts o molt alts, mentre que el 53% dels qui es veuen més joves tenen un estrès normal. En aquesta línia, els qui valoren de forma més positiva les seves emocions actuals tendeixen a percebre's amb menys anys, mentre que els qui tenen un alt nivell d'emocions negatives es veuen més majors.

En termes generals, gairebé el 90% dels catalans considera que té una salut bona o molt bona. No obstant això, el 44% admet que la seva dieta podria ser més saludable, reduint el consum de fregits i grasses i augmentant el de fruites i verdures; el 25% de la població de Catalunya fuma diàriament, el 45% pateix nivells d'estrès alts o molt alts i gairebé 4 de cada 10 catalans no realitza exercici de manera regular. I això influeix en com de joves o majors ens veiem: els qui segueixen hàbits saludables se senten 6 anys més joves del que són.