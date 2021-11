Conscient de la importància de la immediatesa en l'atenció mèdica, Assistència Sanitària considera l'accessibilitat una prioritat en la prestació dels seus serveis. Amb aquest objectiu, tots els àmbits de l'organització han estat concebuts i adaptats per simplificar els tràmits i garantir-ne la proximitat, tant en l'atenció presencial o digital a les persones com en les consultes mèdiques.

Amb la diversitat com un dels valors consubstancials de l'organització i pensant en el conjunt de la població assegurada, Assistència Sanitària compta des del 2010 amb un servei específic d'accessibilitat i atenció per a les persones sordes destinat a suprimir les barreres comunicatives que de vegades s’interposen entre elles i la societat oient. Juntament amb l'adaptació de la pàgina web i l'app amb diversos recursos, així com un canal de comunicació escrita personal per concertar les cites mèdiques, la principal eina del servei és la interpretació en llengua de signes per a les visites mèdiques programades.

Mitjançant aquest recurs, operatiu tots els dies de l’any, les persones sordes poden sol·licitar el servei d’intèrpret tant per gestionar una visita mèdica com per al servei d’interpretació de la mateixa visita. Es pot concertar per la via de contacte desitjada (SMS, Whatsapp, correu electrònic…), la qual cosa simplifica la gestió i permet l'autonomia de la persona assegurada, que no necessita desplaçar-se ni ajuda d'acompanyants per poder comunicar-se.

També els dubtes sobre els serveis de l'entitat es poden resoldre en qualsevol de les seves oficines, en comptar amb interpretació en llengua de signes, si se sol·licita prèviament.

Valoració positiva del servei

Respecte a l’any de posada en marxa de la interpretació per a persones sordes, les dades de 2021 mostren que s’han triplicat tant el nombre de serveis coberts com el nombre de persones que l’utilitzen. Totes valoren de manera molt positiva la iniciativa, que els permet accedir a l’atenció sanitària amb total autonomia i igualtat de drets, gràcies a un servei efectiu i integral que dona resposta a les seves necessitats.

Segons el doctor Ignacio Orce, president d'Assistència Sanitària, «l'objectiu bàsic d'aquesta mesura és el compromís de garantir una assistència mèdica de qualitat a totes les persones assegurades i, en especial, a aquells col·lectius que a causa de la seva condició es troben amb molts obstacles per accedir a la informació i amb barreres de comunicació en la majoria de les activitats de la vida diària».