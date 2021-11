Amb aquest títol políticament incorrecte, un llibre escrit per Dale Carnegie emet, per a qui s’atreveixi a deixar prejudicis intel·lectuals de banda, un missatge que no caduca en el temps. Els llibres d’autoajuda tenen ben merescuda la fama de relats superficials plens de tòpics i obvietats. No és el cas. Com Guanyar Amics i Influir Sobre les Persones és a l’autoajuda el que Tirant lo Blanc a les novel·les de cavalleria: una peça única que fins i tot va merèixer ser salvada de la crema en un capítol de Don Quijote de la Mancha, al contrari d’altres llibres sospitosos d’haver fet malbé la salut mental d’Alonso Quijano i que van acabar a la foguera.

Per als amants de tot allò que és autèntic, us recomano llegir How to Win Friends and Influence People en versió original i si pot ser d’una de les edicions publicades abans de 1950 per gaudir de capítols que en edicions més actuals no apareixen per poc útils i extemporanis com Escriure cartes de vendes eficaces i Millorant la teva vida familiar. Dale Carnegie va escriure el llibre ara fa vuitanta-cinc anys en plena depressió econòmica l’any 1936, encara sota els efectes del crac de la borsa de Wall Street del 1929.

Els tres principis fonamentals per aconseguir l’èxit, segons Carnegie, són:

1. Sigues amable evitant criticar i condemnar els altres.

2. Escolta i descobreix el que les altres

persones volen

3. Ajuda a altres a obtenir el que desitgen. Per augmentar la influència en les altres persones, sempre promou per sobre de tot l’autenticitat perquè de res serviria simular interès en la conversa si no és autèntic o apreciar algú si no és cert.

Conductes que Dale Carnegie proposa per influir en els altres:

1. L’única manera de guanyar una discussió és evitar-la.

2. Mostra respecte per les opinions que exposi l’altra persona. No diguis mai «estàs equivocat».

3. Si estàs equivocat, admet-ho ràpidament i emfàticament.

4. Inicia les teves converses de manera amigable.

5. Comença amb preguntes positives.

6. Deixa l’altra persona sentir-se a gust amb la conversa.

7. Deixa que l’altra persona senti que fa seva la idea.

8. Intenta honestament veure les coses des del punt de vista de l’altra persona.

9. Sigues empàtic amb les idees i els desitjos de l’altra persona.

10. Apel·la als motius més nobles.

11. Posa entusiasme a les teves idees.

12. Llança un desafiament.

El llibre també enumera altres accions influents que desborden sentit comú però que de vegades oblidem, com per exemple tractar les relacions, fins i tot si són recents, pel seu nom. Ara ja sabem, gràcies a estudis com el realitzat per la Universitat de Nova Jersey, que quan escoltem el nostre propi nom s’activen al cervell zones que romanen en silenci la resta del temps.

Més extraordinària resulta l’evidència científica que recull el neurocientífic David Eagleman al seu llibre Incognito: The Secret Lives of The Brain informant d’un estudi del 2004 fet per John Jones, que va examinar més de quinze mil registres públics als Estats Units i va trobar xifres estadísticament rellevants que mostren que les persones s’aparellen més amb persones amb nom que comença amb la mateixa lletra que el seu.

La conclusió és que Dale Carnegie no estava tan equivocat quan identifica els factors vitals per influir en els altres, i no seré jo qui llenci la primera pedra contra aquest desig que intueixo que és humà, intemporal i universal.