El sòl pelvià, format pels músculs, tendons i nervis que fan la funció de suportar tot el pes de les vísceres i els òrgans, pateix d’una forma considerable en qualsevol tipus de part. I és que, qualsevol esforç sobtat o mantingut, com pot ser la realització d’esport d’impacte o en pacients amb tos crònica, l’augment de la pressió als músculs del sòl pelvià els pot lesionar, provocant incontinències urinàries, fecals o, fins i tot, la caiguda d’alguns òrgans anomenada prolapse. Totes aquestes disfuncions, que hi poden aparèixer després del part, es mantenen si no es realitza un diagnòstic i tractament a temps.

Segons estudis recents, un 14% de les dones diuen que tenen pèrdues involuntàries d’orina els tres primers mesos després de donar a llum. Aquesta dada s’incrementa fins a arribar a un 70% de dones de més de 65 anys que afirmen tenir incontinència urinària i altres problemes associats a un sòl pelvià debilitat o lesionat.

Davant d’aquestes dades tan rellevants, l’equip de llevadores i fisioterapeutes de la Unitat de la Dona i la Infància de la Clínica Sant Josep ofereix una visita d’avaluació del sol pelvià durant el postpart a totes les dones embarassades que facin prèviament el curs prepart.

Un curs prepart amb fisioteràpia preventiva i tècniques per al postpart

En el curs de prepart de la Clínica Sant Josep, a més de donar informació sobre l’alletament, les cures del nadó i la mare després del part i el seguiment de l’embaràs, també es realitzen dinàmiques per enfortir el sòl pelvià a través d’exercicis preventius. Les llevadores i fisioterapeutes de la Unitat de la Dona i la Infància consideren que és necessari acompanyar a la dona i oferir una atenció continuada durant el prepart, però, encara s’ha de posar més atenció quan la dona ja ha donat a llum i experimenta un gran volum de canvis físics i emocionals. L’objectiu d’aquest curs prepart és que la dona estigui informada de tota l’evolució i canvis que pateix el seu cos durant el postpart.

I és que tenir dolor a la pelvis o incontinència urinària o fecal setmanes després de donar a llum, són símptomes de tenir un sòl pelvià debilitat que s’agreugen amb el pas del temps. Tal com comenta Mer Blanquet, fisioterapeuta especialitzada en sòl pelvià en la Unitat de la Dona i la Infància de la Clínica Sant Josep, «durant moltes dècades, aquestes disfuncions del sòl pelvià s’han menystingut fins arribar a normalitzar-les com a símptomes associats a l’envelliment de la persona». El sòl pelvià es va debilitant amb el pas del temps si no es realitzen exercicis preventius i, per això, és important ser conscients de les accions continuades que poden lesionar el sòl pelvià, com les males postures o el fet de realitzar esport d’impacte de forma continuada sense enfortir la musculatura abdominal.

Per tots aquests motius, l’equip de llevadores i fisioterapeutes de la Unitat de la Dona de la Clínica Sant Josep posa de manifest la importància de conèixer l’estat del sòl pelvià en totes les etapes de la vida i, en especial, en aquelles dones que estan embarassades o que acaben de ser mares. Per contactar o demanar cita amb l’equip de fisioterapeutes i llevadores de la Clínica Sant Josep es pot trucar al 93 874 42 98 i o bé demanar cita immediata a través de l’app d’Espai Pacient o per espaipacient.clinicasantjosep.cat.