FaceTite és la tècnica de rejoveniment facial i de coll que obté els resultats més similars al lífting clàssic, de manera mínimament invasiva i sense cicatrius, en una sola sessió.

És un tractament ideal per a pacients amb flaccidesa o pell despenjada amb aspecte arrugat i descolorit. Es pot tractar qualsevol àrea amb excés de greix o flaccidesa de cara i coll:

• Arrugues de la cara i el coll fines i profundes, per envelliment: solc nasolabial i línies de marioneta; arrugues perioculars; coll.

• Papada i millorar la definició de la mandíbula.

• Primers signes d'envelliment.

• Pacients que volen evitar les cicatrius del lífting clàssic o no volen sotmetre a una cirurgia perllongada.

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota persona que estigui plantejant-se un lífting facial sense cirurgia. A la Clínica Dr. Sáez, a Manresa, li fem una valoració individualitzada li exposem la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.

Com es realitza?

Es fa una mínima incisió a prop de l'àrea a tractar i s'aplica un gel estèril sobre la pell.

FaceTite es basa en la utilització d'una cànula amb un doble aplicador. S'introdueix la cànula interna en el greix o la zona de flaccidesa cutània, que en el seu extrem mitjançant un elèctrode aplica les ones de radiofreqüència. La segona cànula va per fora de la pell, amb el segon elèctrode, i permet que l'energia es transmeti homogèniament entre els dos elèctrodes, de manera bidireccional. Les ones de radiofreqüència RFAL bipolar produeixen l'escalfament de forma controlada del greix fins liquar-lo (lipolisis), la contracció del teixit subdèrmic i la retracció de la pell.

Resultat

FaceTite proporciona una gran millora dels signes visibles de l'envelliment de la cara i del coll. No pot aturar el procés d'envelliment, però sí retrocedir anys en l'aparença facial.