Tenir menys de 60 anys i haver patit algun tipus d’ictus incrementa tres vegades el risc de morir després de patir la covid-19. En el cas de les persones d’entre 60 i 80 anys, aquest risc continua sent 1,3 vegades més alt que les persones del mateix grup d’edat que no han patit un ictus. Així ho conclou el primer estudi poblacional fet a l’Estat sobre la relació entre la mortalitat després de patir la covid i el fet d’haver patit un ictus. La investigació ha comptat amb professionals de l’Hospital del Mar i ha analitzat dades de 91.629 persones diagnosticades amb covid-19 a Catalunya entre el febrer i el juliol del 2020.

Del total d’aquestes persones, més d’un 6% havien patit un ictus en algun moment abans del contagi. D’aquestes, el 30% va morir després de patir la covid davant el 9% en el grup de pacients que no havia patit un ictus abans de contraure la malaltia. A totes les persones analitzades se’ls va fer un seguiment fins a final del 2020.

Segons la doctora Elisa Cuadrado, metgessa adjunta del Servei de Neurologia, autora principal del treball i investigadora a l’IMIM-Hospital del Mar, les dades indiquen que s’incrementa la mortalitat, ja que en el cas d’infecció és més probable que aquesta sigui més greu a nivell respiratori, ja que les persones que han tingut un ictus poden tenir més problemes per ventilar o empassar.

Els investigadors també han determinat que el risc de mortalitat és més elevat quan l’ictus s’ha patit de forma recent. En casos d’ictus transitoris, més lleus i que poden provocar menys seqüeles, no s’ha detectat un increment del risc de mortalitat.

El treball conclou que, contràriament al que es podia esperar, el risc és més alt en el col·lectiu de persones més joves que han patit un ictus, les de menys de 60 anys. També és alt en el grup entre els 60 i els 70 anys, i no és significatiu en les de més de 80 anys, segurament a causa del fet que pateixen altres malalties cròniques. Per contra, no s’han trobat diferències entre homes i dones. A la vegada, el risc és més alt si s’ha patit prèviament un ictus hemorràgic o una hemorràgia subaracnoidal, fins a cinc vegades més alt entre els més joves.

Per tot plegat, els investigadors defensen que s’ha de prioritzar el col·lectiu que ha patit algun tipus d’ictus i té menys de 60 anys en les polítiques de vacunació.