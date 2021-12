Els casos de covid-19 relacionats amb la nova variant òmicron que s’han detectat fins a la data a Sud-àfrica han sigut «suaus», si bé el nombre de contagis identificats encara és baix per treure conclusions i la situació pot canviar en les pròximes setmanes, segons experts sud-africans.

«Els símptomes són suaus [...] D’aquí dues setmanes podríem tenir una imatge diferent, però per ara és així», va assegurar diumenge passat la doctora sud-africana Angelique Coetzee, presidenta de l’Associació Mèdica de Sud-àfrica (SAMA, per les sigles en anglès), en declaracions a la cadena de televisió local Enca.

Segons l’opinió d’aquesta metgessa, en vista del que han observat els experts, la situació de moment no justificaria el «pànic» generat. Altres investigadors del país, en canvi, remarquen que és molt aviat per extreure conclusions atès l’escàs nombre de casos identificats. Els símptomes que ha descrit aquesta metgessa són lleus i van desaparèixer entre els dos i els cinc dies.

Els símptomes de la nova variant

Els pacients a qui se'ls va detectar aquesta nova mutació van presentar «cansament, mal de cap i picor al coll», segons va explicar Coetzee al diari italià ‘La Repubblica’. Tots els pacients «estan molt bé i cap ha presentat problemes dignes d’esment», va indicar l’experta, que, a més, va ressenyar que la lleugeresa dels símptomes va ser tant per als vacunats com per als que no estaven immunitzats.

«Les observacions dels metges clínics sobre el terreny són sempre importants i ens hi recolzem considerablement, però hem de ser cautelosos amb els informes primerencs que diuen que tots els casos d’aquesta variant són suaus», ha puntualitzat l’especialista en malalties contagioses Richard Lessells, a través de les xarxes socials, després de les expectatives generades per Coetzee.

Lessells ha posat èmfasi també en el fet que molts dels casos que s'estan registrant aquests dies a Sud-àfrica –en general, no específicament els ja identificats amb la variant òmicron– són entre persones joves.

Moltes mutacions

El descobriment d’aquesta nova variant del coronavirus, identificada com a B.1.1.529 i batejada amb la lletra grega òmicron per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), va ser anunciat dijous per científics i autoritats sanitàries de Sud-àfrica, a partir de mostres preses a mitjans de novembre.

En el moment de l’anunci ja s’havien identificat contagis a Botswana i Hong Kong (Xina), però posteriorment es van afegir casos a Israel, Bèlgica (el cas d’una viatgera procedent d’Egipte sense aparents vincles amb el sud de l’Àfrica), Austràlia, el Regne Unit i altres llocs.

La nova variant –de la que, de tota manera, encara hi ha molt pocs casos confirmats en total– es caracteritza per presentar un nombre inusualment alt de mutacions, amb un impacte que encara s’ha d’estudiar.

L’OMS, al categoritzar-la aquest divendres com a variant de risc, va reconèixer, no obstant, que algunes d’aquestes noves mutacions semblen suggerir una capacitat encara més gran de transmissió que les variants anteriors.

Tot i la poca informació disponible (per la detecció primerenca), nombrosos països, inclòs el Regne Unit, els Estats Units i les nacions de la Unió Europea, van anunciar ràpidament dràstiques restriccions de viatge per als països del sud de l’Àfrica.