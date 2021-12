L'arròs ens permet realitzar multitud de receptes, calentes i fredes, perfectes per qualsevol menjar o sopar. La seva elaboració és molt senzilla i no requereix massa temps, per la qual cosa sempre és una bona opció a l'hora de posar-se a cuinar. No obstant això, existeixen una sèrie de consells que ens poden ajudar al fet que un simple plat d'arròs quedi perfecte. Aquest aliment té només 130 calories i és ideal per aquelles persones que volen baixar de pes o cuidar la línia. A més, les seves propietats beneficioses s'han demostrat: l'arròs hidrata la pell, cura irritacions, dermatitis i cremades. A continuació, t'ensenyem pas a pas com fer arròs blanc:

Ingredients 1 tassa d'arròs

2 tasses d'aigua

1 cullerada d'oli d'oliva

1 gra d'all sencer

1 polsim de sal Així es prepara Agafem una cassola i li tirem una cullerada d'oli d'oliva per posar-la al foc. Llavors afegim el gra d'all i el sofregim. Una vegada fet això, tirem la tassa d'arròs a la cassola, li afegim sal i ho remenem tot bé. En aquest punt afegim les dues tasses d'aigua i pugem el foc perquè comenci a bullir. Llavors baixem a foc lent i ho deixem 20 minuts fins que l'aigua s'hagi consumit. El millor en aquest moment és provar-ho per veure si ja està ben cuinat o si per contra, necessita una mica més de temps.